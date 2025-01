Solteiras Romi, Emily e Doron, alegria em uma praça de Tel Aviv. Para libertar noventa palestinos

Milhares de pessoas explodiram em aplausos estrondosos pela libertação na chamada Praça dos Reféns de Tel Aviv, quando Romi, Emily e Doron foram entregues à Cruz Vermelha das FDI após 471 dias de cativeiro em Gaza. Lágrimas e abraços começaram a aliviar a tensão que tomou conta de Israel durante 15 meses. É o culminar de um dia de trégua histórica entre Israel e o Hamas, depois de uma guerra que matou 46.913 palestinianos e causou um sofrimento indescritível aos reféns e às famílias israelitas. Às 11h15, três horas depois, o rugido dos caças desapareceu do céu do enclave e o cessar-fogo começou. Os palestinianos exultaram e esperavam regressar o mais rapidamente possível para ver as condições das suas casas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quis divulgar o momento em que o coordenador governamental dos raptados, Gal Hirsh, do centro de operações, que monitorizava remotamente a complexa operação de libertação, lhe deu informações cruciais. “Gal, você pode me ouvir?” “Sim, primeiro-ministro, estou aqui com o Mossad, o Shin Bet, as IDF e toda a nossa rede de segurança. Quero informar-lhe que os nossos raptados foram transferidos para as mãos dos militares.” “Este é um dia muito emocionante. Gal, diga a Romi, Doron e Emily que a luz passou pelo inferno”, afirmou Bibi com fervor. Ao ser flagrado em vídeo divulgado por seu escritório para eternizar o momento.

Mas antes da alegria, os últimos 24 foram exaustivos para todo o país e para os cidadãos de Gaza. O atraso na entrega dos nomes pelo Hamas na noite passada preocupou as pessoas de ambos os lados da fronteira. A trégua, originalmente planejada para domingo às 8h30, foi transferida para 11h15. E nessa hora, a Força Aérea Israelita tinha lançado ondas de ataques aéreos na Faixa contra vários alvos do Hamas, incluindo milicianos armados que marchavam pelas ruas em camionetas. As autoridades em Gaza relatam 13 vítimas. Então, de repente, silêncio. O rugido dos combatentes desapareceu do céu do enclave, as pessoas saíram às ruas para festejar, começaram a chegar camiões carregados de ajuda humanitária, sobretudo alimentos e farinha. As pessoas correram para os mercados em busca de alimentos, as mulheres ofereceram doces nas ruas: a dor e o sofrimento de um ano e três meses de guerra devastadora deram lugar ao júbilo espontâneo e imediato. Imagens vindas do norte da Faixa mostraram um deserto com escombros, estradas de terra no meio, picapes autorizadas parecendo naves espaciais de outro mundo.

O presidente eleito Donald Trump, de Washington, às vésperas de sua posse na Casa Branca, publicou em sua rede social Pravda toda a sua satisfação com o resultado do acordo: “As pessoas sequestradas começam hoje a deixar Gaza. será o primeiro”, escreveu. Joe Biden, pronto para deixar o Salão Oval, comemorou a implementação do acordo entre o Hamas e Israel com palavras mais políticas: “A entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza entra em vigor em a região, no Médio Oriente, profundamente transformado “O Hamas não governará mais Gaza”, afirmou, sublinhando que “o líder do grupo terrorista (Yahya Sinwar) está morto e os patrocinadores do Hamas foram enfraquecidos por Israel. O presidente Sergio Mattarella também se regozija: “Agora, mais do que nunca, ele está para uma ‘paz duradoura’, um importante compromisso da comunidade internacional para garantir a implementação gradual e completa do cessar-fogo” para uma “paz duradoura”, disse. Entretanto, de Bruxelas, o Presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa on X enfatizou que “o acordo traz um há muito esperado vislumbre de esperança para a região. Todas as partes devem respeitá-lo. A paz é o único caminho a seguir”. Num discurso perante o presidente da ANP, Abu Mazen, o presidente francês Emmanuel Macron esperou que “a governação palestina em Gaza seja restaurada”.

O Hamas, acusado de atraso por Israel e sob pressão dos países mediadores, quis esclarecer a sua posição: Num vídeo publicado nas redes sociais com o rosto completamente coberto por um keffiyeh vermelho, o porta-voz da brigada, Qassam Abu Obeida, disse que o grupo estava comprometido com o acordo de cessar-fogo e instou os mediadores a forçarem Israel a cumpri-lo. Entretanto, depois de serem transferidos para uma instalação na fronteira de Gaza onde poderiam reunir-se com as suas mães, Doron, Emily e Romi foram transportados de helicóptero para o Hospital Sheba em Tel Hashomer, onde se reunirão com o resto das suas famílias. eles receberão os cuidados médicos necessários. Trouxeram consigo uma sacola que receberam do Hamas contendo “presentes e lembranças” de Gaza, incluindo uma fotografia da Faixa. Centenas de pessoas esperavam por eles do lado de fora, batendo palmas e desfraldando grandes bandeiras israelenses. Fontes palestinas relataram que 552 caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza durante o dia. As fotos divulgadas pelas autoridades, nas quais as três meninas libertadas são vistas felizes nos braços das mães, ficarão na memória coletiva.

