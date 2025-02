Somente o teste de carro Suzuki no IIMS 2025 pode obter uma motocicleta e ouro, é assim que

VIVA – Vários produtores realizaram uma série de programas e promoções de compras para atrair visitantes para o Salão Automóvel da Indonésia, ou IIMS 2025, realizado em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta.

Leia também: Acabei de lançar no IIMS 2025 carros chineses foram recompensados ​​com promoções, o preço do equivalente do LCGC

Além de oferecer benefícios para os consumidores que fazem compras, também existem marcas que fornecem prêmios atraentes sem a necessidade de comprar produtos, conforme oferecido pela PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

 Suzuki Jimny no IIMS 2025

Leia também: A Toyota não está preocupada que o carro não seja vendido por ser atacado por um carro chinês

Durante a exposição IIMS 2025, de 13 a 23 de fevereiro, o fabricante de veículos Suzuki no país realizou um programa com prêmios para visitantes que haviam testado um carro Suzuki na área de teste.

De acordo com o diretor de marketing 4W da PT SIS, Harold Donnel, o prêmio foi concedido como uma forma de apreciação da empresa, porque ver e ouvir a superioridade do carro Suzuki não foi suficiente para os visitantes terem que sentir isso.

Leia também: Aparecendo no IIMS 2025, essa é a diferença entre o último esporte de Pajero Mitsubishi e a versão anterior

“Este programa não apenas fornece uma experiência de gerenciamento real, mas também a oportunidade de ganhar um prêmio espetacular”, disse Harold, citado em seu comunicado, terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Os prêmios que os visitantes podem obter após o teste de teste de carros da Suzuki no IIMS é um belo metal de 5 a 10 gramas e uma dobra de tarifa dos esportes de motores de atleta GSX-R150. Então, como você consegue isso?

Os visitantes devem se registrar primeiro, basta mostrar um SIM que ainda está ativo no estande da Suzuki, então as vendas ajudam os visitantes a se registrar na área de teste.

Depois de passar nesta fase, os visitantes podem tentar imediatamente o alinhamento de Suzuki como XL7, Ertiga, Grand Vitara, Jimny.

Se você tiver um teste de manuseio imediato, obtém imediatamente uma mercadoria e tem o direito de participar da loteria com Golden Awards e Motorcycles. O sorteio do anúncio vencedor foi realizado em 23 de fevereiro às 19:00.

Além disso, a marca que carrega o S também oferece uma variedade de promoções para os consumidores que desejam fazer compras durante a exposição. Se você solicitou uma unidade, receberá um cupom que pode trocar prêmios exclusivos.

“Nossas recomendações para conhecer a qualidade e aproveitar o conforto do novo carro da Suzuki devem ser testadas sozinhas. As instalações fornecidas no manuseio de exposições do IIMS 2025 também são bastante completas e fáceis de seguir”, disse ele.