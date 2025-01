Sondagens simultâneas: o painel parlamentar realiza sua primeira reunião

A comissão parlamentar criada para analisar os dois projetos de lei sobre eleições simultâneas realizou sua primeira reunião na quarta-feira (8 de janeiro de 2025).

“Funcionários do Ministério da Lei e Justiça estão informando os membros do painel sobre as disposições das leis propostas”, disseram fontes.

Liderado pelo MP do BJP PP Chaudhary, o comitê conjunto de 39 membros do Parlamento é composto por membros de todos os principais partidos, incluindo Priyanka Gandhi Vadra do Congresso, Sanjay Jha do JD (U), Shrikant Shinde do Shiv Sena, Sanjay Singh da AAP e Kalyan Banerjee do Congresso Trinamool.

O Sr. Chaudhary é ex-Ministro de Estado do Direito.

O Projeto de Lei da Constituição (129ª Emenda) e o Projeto de Lei (Emenda) das Leis dos Territórios da União foram apresentados no Lok Sabha durante a recente sessão de inverno e encaminhados ao comitê.

O governo decidiu aumentar o número de membros da comissão de 31 para 39, à medida que mais partidos políticos manifestavam o seu desejo de fazer parte do exercício de análise dos dois projectos de lei sobre eleições simultâneas.

Os ex-ministros da União Anurag Thakur, Parshottam Rupala e Manish Tewari e vários outros legisladores, incluindo Anil Baluni, Bansuri Swaraj e Sambit Patra, também são membros do comité.

O painel tem 27 membros do Lok Sabha e 12 do Rajya Sabha.