Sonia Gandhi inaugura a nova sede do Congresso na Kotla Road: ‘Indira Bhawan’

A presidente do Partido Parlamentar do Congresso, Sonia Gandhi, inaugurou a nova sede do Comitê do Congresso da Índia (AICC) em Nova Delhi, em 15 de janeiro. | Crédito da foto: PTI

A chefe do Partido Parlamentar do Congresso, Sonia Gandhi, inaugurou a nova sede do partido localizada em 9A, Kotla Road, aqui na quarta-feira (15 de janeiro de 2025), marcando um momento chave na história do grande e antigo partido que funciona desde as instalações em 24, Akbar Road nos últimos 47 anos.

O presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge, o ex-chefe do partido Rahul Gandhi, os secretários-gerais do Congresso, Priyanka Gandhi Vadra e KC Venugopal, entre outros líderes importantes do partido, estiveram presentes na ocasião.

No evento, os líderes partidários hastearam a bandeira do partido na nova sede e cantaram Vande Matram e o hino nacional.

Sonia Gandhi inaugurou então o edifício e pediu ao Sr. Kharge que se juntasse a ela no corte da fita na entrada do edifício.

A nova sede de última geração da AICC, Indira Gandhi Bhawan, simboliza a missão contínua do Partido do Congresso de defender a visão dos seus partidários, disse o partido anteriormente.

“É hora de acompanharmos os tempos e abraçarmos o novo”, disse Venugopal, secretário-geral da organização AICC. A construção do Indira Gandhi Bhawan foi iniciada durante o mandato de Sonia Gandhi como chefe do Congresso.

“Situado em 9A, Kotla Road, Nova Delhi, o Indira Gandhi Bhawan foi projetado para atender às novas necessidades do partido e de seus líderes, e possui instalações modernas para apoiar atividades administrativas, organizacionais e estratégicas.”

“Este edifício icónico reflecte a visão do Partido do Congresso para o futuro, ao mesmo tempo que presta homenagem ao seu passado extraordinário, que moldou o tecido político e social da Índia”, disse ele.

Fontes disseram que o partido não desocupará seu atual escritório em 24 Akbar Road, que é sua sede desde 1978, após a formação do Congresso (I), e continuará a abrigar algumas de suas células.

A construção da nova sede da AICC foi adiada vários anos devido à “escassez de fundos”, uma vez que o Congresso perdeu o seu governo no Centro. O BJP também não deixou a antiga sede do partido em 11 Ashoka Road, mesmo depois de mudar para a sua nova sede em Deendayal Upadhyay Marg.

Veteranos do Congresso e românticos concordam que comodidades modernas e uma área maior são a necessidade do momento, mas a conexão emocional e o desenrolar da história associados ao endereço 24, Akbar Road sempre permanecerão fortes.

O bangalô Akbar Road já abrigou Sir Reginald Maxwell, que era membro do conselho executivo do vice-rei Lord Linlithgow. Foi também a casa da adolescente Aung San Suu Kyi em 1961, quando sua mãe foi nomeada embaixadora na Índia.

No entanto, o Congresso tem sido o seu pilar. Mais do que apenas um escritório do partido, as instalações localizadas em amplos jardins testemunharam o mandato de sete presidentes do Congresso.