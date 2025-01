Sonic 3 Entrevista: Christ Fernández interpretando a novela favorita de Jim Carrey

A estrela do Ted Lasso, Christ Fernández, conversou com o editor -chefe de Comeon Tyler Trecess sobre sua diversão Cameo em Sonic the Hedgehog 3 como uma estrela da novela que o Dr. Robotnik, de Jim Carrey, observa. O Sonic the Hedgehog 3 já está disponível em digital e chegará em 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD em 15 de abril de 2025.

“Sonic, as juntas e caudas estão de volta para sua aventura mais épica até agora. A equipe se reúne para enfrentar um novo inimigo formidável, Shadow, um ouriço misterioso com poderes, diferente de tudo o que eles viram. A equipe do Sonic deve garantir uma aliança inesperada se espera parar Shadow e salvar o planeta. Keanu Reeves se junta ao elenco de estrelas como Shadow the Hedgehog ”, diz a sinopse.

Tyler Treese: Em Sonic the Hedgehog 3, você está interpretando uma estrela da Soap Opera da última paixão. Qual foi a sua reação quando eles se aproximaram de você com essa parte muito divertida? Está fora da história principal, mas ainda é hilário.

Cristo Fernández: Sim, foi. Eu cresci vendo as comédias de Jim Carrey e isso faz parte do que ele informou e me avise mais sobre comédias e meu momento cômico. Também no México, de onde sou de Guadalajara, a comédia fez parte da minha vida com meus amigos e familiares. Mas estou muito grato. Jeff Fowler, o diretor, me deu a oportunidade.

Embora eu não estivesse no set com Jim, apenas sabendo que Jim conhece minha existência e que eu fazia parte de uma franquia tão icônica … Lembro -me de crescer e jogar Sonic the Video Game e nele (Sega Genesis), e eu estava muito animado.

A estrela da novela cujo gêmeo maligno retrata o outro gêmeo bom, que já era engraçado. Fiquei muito empolgado e, honestamente, embora tenha sido uma participação especial, sei que as pessoas estão conversando muito sobre isso e estou muito orgulhoso. As pessoas falam sobre isso. Espero () dizer que fiz um bom trabalho, esperançosamente, e que foi divertido.

Você mencionou ser fã de Jim Carrey. Como foi quando você pôde ver o filme e vê -lo reagindo ao seu esboço? Essa tinha que ser uma viagem real para você.

Sim, foi engraçado. Especialmente como se meus pais soubessem alguma coisa sobre isso, então levei meus pais e minha irmã Paloma, e todos nós fomos ao cinema. Então eles me viram e disseram: “Ahh!” E eles estavam muito animados. Eu estava muito animado. Sim, foi divertido. Foi ótimo.

Você pode interpretar os irmãos gêmeos como mencionou: Pablo e Juan. Você já teve que fazer isso antes? Onde você está agindo consigo mesmo e interpreta dois personagens diferentes no mesmo papel?

Eu nunca fiz isso em um filme. Fiz, uma vez, um trailer de Forza Horizon para Xbox, e sou motorista de táxi e dirigi pela Cidade do México e coisas assim. Então eu tenho um alter ego. O motorista do táxi sempre deseja que eles possam fazer outras coisas. E então, de repente, do nada, um passageiro vai até o carro e sou eu … mas ótimo. E o motorista do táxi deve ser tão grande quanto seu alter ego.

Mas eu nunca gosto disso. Isso fingiu ser ótimo. Isso foi muito divertido. Este era outro nível. Foi ótimo. (…) Eu estava sempre conversando com Jeff, o diretor. Quanto mais ridículo estava se tornando, melhor.

Há uma ótima cena em que Keanu Reeves, como Shadow the Hedgehog, está observando -o e diz: “Gabriela deve matar os dois. Ela não é um prêmio para ganhar”. Você concorda com a avaliação de Shadow lá?

Eu penso que sim. Você sabe, nessas circunstâncias, que esta é a única solução. (risos) Isso também foi muito divertido.

Como foi a reação? Porque você é uma grande surpresa neste filme. Eu realmente não estava em marketing. Foi uma parte tão agradável, pelo filme.

Tem sido muito bom. E também tenho orgulho de dizer aqui no México, estou desenvolvendo minha empresa de cinema com minha irmã Paloma, Spectrum X Films. Temos dois filmes mexicanos nos cinemas neste momento. Com sorte, um dia você também os verá. Mas também temos Sonic the Hedgehog nos cinemas. Por isso, foi um sonho realidade ter três filmes em que faço parte disso nos cinemas neste momento.

O cinema é onde minha paixão está localizada. Eu amo televisão, é claro, e amo todas as outras formas, mas o cinema é onde comecei. Vá aos cinemas, comendo pipoca de milho com meus pais, com meus amigos e sonhando que um dia eu também poderia estar lá. E sim, é por isso que meus fãs, minha família e meus amigos estão orgulhosos de mim, e me sinto orgulhoso de mim mesmo, e foi uma longa viagem.

Além disso, tenho pequenos sobrinhos. Então, tendo um filme de família como Sonic e que todos nós podemos ver, todos juntos, realmente aquecem meu coração.

Você está procurando fazer mais em comédia no futuro? Onde você tenta encontrar seu espaço aqui no mundo do cinema?

Primeiro, espero que um dia eu possa conhecer Jim Carrey e Keanu Reeves (risos). Eu sei que acabei de conhecê -los na história. Mas eu sou um grande admirador deles. Eu sei que acabei de lhe dizer que Jim Carrey é meu herói, meu herói cômico quando vem do meu coração e das coisas que quero criar. É sempre comédia. Estou sempre pensando em comédia.

Mesmo quando colaboro com outros escritores e escrevo algo, eles precisam me levar com minhas piadas. Mas como produtor e contador de histórias, estou apenas em uma boa história. Uma história universal, uma história que conecta dramas da vida real com toques de comédia. Como ator, eu amo thrillers psicológicos. Eu adoraria ter um desafio como esse um dia, e também amo esse humor.

Essas são as histórias em que realmente estou. Mas, embora seja uma história universal, eu adoraria saber mais sobre isso.

Obrigado a Christ Fernández por reservar um tempo para falar sobre Sonic the Hedgehog 3.