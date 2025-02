Sonja Red Sonja Reiniciar a janela da data anunciada

A Signature Entertainment adquiriu os direitos de distribuição do teatro do Reino Unido e irlandeses do longo atraso Sonja vermelho Reinicie, baseado no caráter cômico de espada e feitiçaria de Roy Thomas e Barry Windsor-Smith. A adaptação de ação ao vivo está em desenvolvimento em filmes do Millennium desde 2015, com Bryan Singer e Joey Soleway anteriormente anexados para dirigir o projeto.

“Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Signature Entertainment para levar o Red Sonja ao público no Reino Unido. Esta franquia tem uma base de fãs globais apaixonados, e mal podemos esperar para entregar um filme que honra seu legado enquanto apresentava os personagens icônicos a uma nova geração “, disse JJ Nugent, da Millennium Media, em comunicado.

Atualmente, a Signature Entertainment visa uma janela da data de lançamento de 2025 para o reinício de Sonja Red Sonja, que será dirigido por Matilda Lutz (vingança) como a atração principal Barbara. Eles se juntam a Lutz Robert Sheehan (The Umbrella Academy), Wallis Day (Sheroes), Michael Bisping (Den of Thieves), Luca Pasqualino (Snowpiercer), Rhona Mitra (Underworld: Rise of the Lycans), Martyn Ford (Pontuação Final), Ben, Ben, Ben Ben) Radcliffe (fúria cubana), Eliza Matengu (predestinação), Veronica Ferres (crise), Phillip Winchester (ataque de greve) e Trevor Eve (acordando os mortos).

“Red Sonja personifica o tipo de filme que estamos procurando na Signature, uma história épica em um mundo cheio de fantasia com uma forte sensação comercial de sua execução, o que a tornou imediatamente atraente para nós”, disse Kayacan Parodi, da Signature Entertainment. “Estamos ansiosos para apresentar ao público do Reino Unido ao caçador de espadas de Matilda Lutz no final deste ano”.

O filme é dirigido por MJ Bassett de um roteiro escrito por Tasha Huo. Os produtores são Avi Lerner, Mark Canton, Courtney Solomon, Luke Lieberman, Les Weldon, Christ Campbell, Lati Grobman, Joe Gatta, MJ Bassett, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger e Yariv Lerner. Ele é produzido por Trevor Short, Darina Pavlova, Boaz Davidson, Tanner Mobley, Nick Barrucci, Dorothy Canton, Scott Karol e Heidi Jo Markel.

Red Sonja é um personagem de espada e Sorcy criado por Robert E. Howard, o escritor Roy Thomas e o artista Barry Windsor Smith para a Marvel Comics em 1973. O personagem é descrito como ardente e forte o suficiente para cara a cara com Conan enquanto rejeitou seus avanços. Seus quadrinhos solo ainda são publicados hoje através da Dynamite Entertainment.

(Fonte: Prazo final)