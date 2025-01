Sophie Thatcher, do Heretic, é o Android de Jack Quaid em novo trailer complementar

Um novo trailer para Companheiro foi lançado.

Companion é um novo filme de suspense romântico lançado pela Warner Bros. Pictures no final deste mês. O filme é dirigido por Drew Hancock em sua estreia na direção de longas-metragens.

Confira o novo companheiro reboque abaixo (veja mais trailers e clipes):

O que acontece no trailer complementar?

O trailer do Companion revela que Sophie Thatcher, de Heretic, interpreta uma andróide, chamada Iris, que foi criada para ser namorada do personagem de Jack Quaid. Porém, o início do trailer dá a entender que esta não será uma história de amor feliz, já que Iris lembra que um dos dias mais felizes de sua vida foi quando matou o personagem de Quaid, cujo nome é Josh.

conversando com Entretenimento semanalQuaid disse que o roteiro de Companion foi um dos melhores que ele “já leu”.

Ele acrescentou: “Nunca vi nenhuma reviravolta chegando, mas não é necessariamente um filme que depende de uma grande revelação, e cada revelação era nova”.

Hancock, que também escreveu o roteiro, disse sobre o filme: “O lado positivo de mostrar ao público (que) este é um filme sobre um robô é uma forma de ficar à frente de qualquer um que o consideraria apenas mais um filme de robô. Porque seria muito fácil dizer: ‘Este é o M3GAN’ ou ‘Este é o filme da Megan Fox (Subservience)’. É um pouco diferente dizer: ‘Não, este é um filme de robô, mas não é como qualquer outro filme de robô que está sendo lançado no momento’. “Não é que a IA deu errado, é que a IA deu certo.”

Hancock também expressou que o fato do personagem de Thatcher ser um andróide não é um spoiler, dizendo que o filme “realmente não começa até que seja revelado”. Ela continuou: “É um filme sobre autodescoberta e, em sua essência, é um filme sobre o rompimento de uma mulher que encontra seu poder por meio da autodescoberta”.

Companion também é estrelado por Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén e Rupert Friend. Será lançado nos cinemas dos Estados Unidos e IMAX em 31 de janeiro de 2025 pela Warner Bros.