Spencer Pratt e Heidi Montag Sue City de Los Angeles em meio ao incêndio em Palisades

Spencer Pratt e Heidi segunda-feira recentemente entrou com uma ação judicial contra A cidade de Los Angeles e culpou-os pelos crescentes danos causados ​​pela Fogo das Paliçadas que destruiu sua casa. As estrelas de The Hills estão entre as celebridades que não tiveram sorte no que diz respeito à sobrevivência de suas casas em meio aos incêndios devastadores. Outras personalidades notáveis ​​cujas casas foram reivindicadas pelos incêndios em Palisades incluem Billy CristalRicki Lake e Mel Gibson.

Esses são todos os detalhes da recente ação judicial do casal contra as autoridades administrativas da cidade.

Spencer Pratt e Heidi Montag Sue City de Los Angeles depois de perder em casa

Spencer Pratt e Heidi Montag processaram a cidade de Los Angeles e Ladwp ​​​​em 21 de janeiro de 2025, culpando-os pelos incêndios violentos que levaram à destruição de suas casas.

O casal era dois dos demandantes de a demanda. Os outros demandantes incluíam a mãe de Pratt, Janet, William Pratt, Zach Quittman e Joanne Gray, para citar alguns. Enquanto isso, os réus listados eram o Departamento de Água e Energia de Los Angeles (LADWP) e a cidade de Los Angeles.

Nesse processo, Pratt e Montag culparam o LADWP e a cidade de Los Angeles pela má gestão do sistema de abastecimento de água e pela infraestrutura deficiente. Além disso, alegou que o LADWP utilizou deliberadamente o sistema de água com o reservatório drenado e inutilizável, como parte de uma “medida de redução de custos”.

Enquanto isso, o capitão do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Erik Scott, reconheceu que o reservatório drenado impactou negativamente sua capacidade de combater incêndios, apontando para a pressão insuficiente da água e seu impacto em alguns hidrantes. Além disso, o processo de Pratt e Montag citou que o reservatório de Santa Ynez, desativado desde fevereiro para reparos, resultou no esvaziamento de um complexo de armazenamento de água de 117 milhões de galões.

Os documentos judiciais também afirmam que os réus assumiram um “risco calculado” “conhecido” que levaria a danos à propriedade privada em caso de incêndio. Além disso, o diretor do Instituto de Água do Estado do Arizona, professor Upmanu Lall, observou que a falta de água do reservatório fez com que os bombeiros dependessem de caixas d’água, que não eram fortes o suficiente para combater os incêndios.

Enquanto isso, o LADWP e a cidade de Los Angeles ainda não comentaram oficialmente o processo de Spencer Pratt e Heidi Montag.