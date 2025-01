SPI 2024 publicado, suborno e gratificação ainda ocorrem em 90 por cento dos ministérios e instituições

Jacarta – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) divulgou com sucesso as pontuações da Pesquisa de Avaliação de Integridade (SPI) de 2024 na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Como resultado, 90 por cento do Ministério concluiu que ainda praticavam suborno e gratificação.

Isto foi revelado pelo Deputado de Prevenção e Monitoramento do KPK, Pahala Nainggolan. Explicou mesmo que até 97 por cento dos governos regionais ainda assistiam à prática de suborno e gratificação.

“A seguir vemos que o suborno e a gratificação ainda ocorrem em 90 por cento dos ministérios institucionais mais 97 por cento dos governos regionais”, disse Pahala Nainggolan em Jacarta, citado na quinta-feira, 23 de Janeiro de 2025.

Pahala disse que estes números foram obtidos através de vários partidos internos que foram pesquisados. Os inquiridos afirmaram ter visto subornos ou gratificações até 90 por cento em ministérios institucionais e 97 por cento em governos regionais.

“Este é um insider que disse um aumento de 10 por cento. Isso significa que, quando questionados, mais insiders disseram que vi subornos ou gratificações”, disse ele.

 Deputado de Prevenção e Vigilância da KPK, Pahala Nainggolan, no Edifício KPK Dewas

Além disso, ele disse que o problema era a frequência de subornos e gratificações. Pahala afirmou que embora o número de 90 por cento indicasse que tinham ocorrido subornos e gratificações em ministérios/agências, a pontuação do SPI ainda era verde ou mantida.

“Portanto, a pontuação reflecte a frequência existente. Mas, em geral, 90 por cento dos ministérios institucionais ainda recebem gratificações ou subornos e 97 por cento dos governos regionais ainda recebem subornos ou gratificações”, disse Pahala.

Então, de todos estes números, o aspecto da aquisição de bens e serviços também domina o suborno e a gratificação. O número atingiu 97 por cento nos ministérios institucionais e 99 por cento nos governos regionais.

“A aquisição de bens e serviços, como sempre, continua a dominar todos os subornos e gratificações, ocorrendo mesmo agora em 97 por cento dos ministérios institucionais e 99 por cento dos governos regionais”, afirmou.

Depois, até 53 por cento dos partidos internos inquiridos pelo Comité de Erradicação da Corrupção (KPK) afirmaram que a vitória unilateral dos fornecedores era comum.

 Adjunto do KPK para Prevenção e Monitoramento, Pahala Nainggolan

“Há cada vez mais fornecedores vencedores que foram regulamentados, e também há cada vez mais fornecedores inúteis. Se houver nepotismo, aumentou dramaticamente em 30 por cento, e se houver gratificações na aquisição de bens e serviços, é aumentou 10 por cento”, disse ele.

Sabe-se que 641 agências compostas por 94 ministérios/instituições, 545 governos regionais e 2 empresas estatais participaram no KPK. O número total de entrevistados foi 601.453.