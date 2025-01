Spicy criticada após ser examinada como testemunha do caso do robô comercial, Taqy Malik perguntou ao público

Yakarta, vivo – Nos últimos dias, a figura de Taqy Malik, até Atta Halilintar estar no Centro de Assistência Pública. Isso segue as notícias que mencionaram os nomes das duas e três outras figuras, a saber, Kevin Aprilio, Mario Teguh e Adry Prakarsa, que foram examinadas pela polícia de investigação criminal no suposto caso de investimento comercial de robôs, Net89.

Leia também: Taqy Malik disse sobre ser examinado como testemunha do caso do robô comercial

Muitos públicos que mais tarde criticaram picante e até sugeriram, especialmente na figura de Taqy Malik. Levando em consideração a figura de Taqy Malik, que é um memorizador do Alcorão (Hafiz). Mova -se ainda mais.

Como é conhecido em 2022, as cinco figuras públicas foram examinadas como testemunhas relacionadas ao caso. Até quarta -feira passada, a polícia de investigação criminal disse que seu partido ainda estava examinando os cinco números públicos relacionados ao caso. O estado das cinco figuras públicas também está testemunhando.

Leia também: Concentre -se no destino da vítima, o Net89 Trading Robot toma justiça restaurativa

https://www.youtube.com/watch?v=ZCVMZPG2BFM

A multidão de críticas picantes dirigidas por usuários da Internet fizeram Taqy Malik falar. No vídeo de esclarecimento que ele subiu em sua conta pessoal do Instagram, Taqy Malik explicou que o caso ocorreu em 2022 e foi concluído.

Leia também: A polícia aumenta o incidente do duelo da morte em pensões no norte de Yakarta

“Portanto, esse é o problema de negociar o investimento em robôs, já foi há 2 anos. Eu tenho amigos esclarecidos, eles só me chamaram como testemunha, não tão desconfiada”, disse ele.

Taqy Malik também respondeu aos comentários negativos destinados a ele. Ele solicitou que o público cuidasse dos comentários negativos destinados a ele. Não apenas para os usuários das redes sociais, ele até mencionou a equipe de mídia sobre as notícias.

“Isso é até que haja (comentário) como hafiz al? News Itaqillah, Bertakwalah a Deus.

No esclarecimento, Taqy Malik também explicou a citação em 2022 e depois como testemunha. Naquela época, ele disse, um dos chefes de Net89 estava seguindo o leilão de bicicletas que ele estava segurando. O leilão de bicicletas disse que Taqy Malik poderia ser seguido por todas as partes, incluindo um dos proprietários da Net89 na época.

“Eles me chamaram porque um dos proprietários da Net89 se juntou ao leilão de bicicletas que eu vendi para a construção da mesquita de Malik Al Mulki. Bem, as regras do leilão não proíbem ninguém para participar, porque o mais alto foi o que era o que era o um que ele levou aquele que pegou isso “, disse ele.

 Ilustração de investimento/Comércio Curnical.

Acredita -se que o dinheiro usado por um dos proprietários da Net89 no leilão seja dinheiro do robô comercial. Portanto, a polícia o chamou para ser interrogado sobre esse assunto.

“O dinheiro é supostamente o fluxo de fundos de robôs comerciais. Eles só me pediram informações”, disse ele.

Taqy Malik explicou que o dinheiro do leilão também havia sido usado para construir a mesquita Malik Al Mulki.

“O dinheiro que recebi da venda de bicicletas, Alhamdulillah, foi usado para caridade para a construção da mesquita. Portanto, não é para meu uso pessoal, todos os meus amigos”, disse ele.

Para obter informações, o diretor de crimes econômicos especiais (Dittipideksus) da Polícia de Investigação Criminal, o general da brigada Helfi Assegaf, explicou que Atta Halilintar, Taqy Malik, Kevin aprovou, Mario Teguh e Adry Prakarsa quando ele ainda estava testemunhando. Também continua fazendo o exame.

“Com relação ao estado do artista, naquela época um exame havia sido realizado e, até agora, ainda era baseado nos minutos do exame (BAP) que existe”, disse Helfi.

Ele disse que até agora, as cinco celebridades permanecem testemunhas neste caso. Testes adicionais de testemunhas são realizados para fortalecer a apresentação, para não reduzir ou alterar seu status.

“Testemunhas que já estão na primeira fase de apresentação ainda são adicionadas a outras testemunhas. Isso é apenas para fortalecer a posição de testemunhas adicionais”, explicou.