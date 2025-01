Spin-off de hotéis ITC: ações caem 5% para “descobrir” o preço após cisão da hotelaria

As ações da ITC caíram cerca de 5% na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) em um pregão especial para “descobrir” seu preço após contabilizar o conglomerado de alimentos e tabaco que transformou seu negócio de hospitalidade em uma entidade listada separada.

As ações da ITC fecharam em ₹ 455,6 no final do pregão de pré-abertura de uma hora, em comparação com seu fechamento não ajustado de ₹ 481,6 na sexta-feira. Agora, o último fechamento da ação será considerado em Rs 455,6.

Em comparação com o fechamento ajustado, as ações da ITC caíram 1,1%, para $$ 450,55 às 11h03 IST.

A cisão da ITC Hotels entrou em vigor em 1º de janeiro.

Os acionistas da ITC receberão uma ação da ITC Hotels para cada 10 ações da ITC, avaliando a ITC Hotels em ₹ 260 com base no ajuste de preço.

Espera-se que as ações da ITC Hotels comecem a ser negociadas em fevereiro; A ITC detém uma participação de 40% e o restante está aberto a acionistas públicos.