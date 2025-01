SPMVV assina pacto com instituições do Canadá e da Tailândia

O Vice-Chanceler do SPMVV V. Uma, o Registrador N. Rajani e o Reitor (Relações Internacionais) P. Vijayalakshmi com a cópia do MoU assinado com instituições no Canadá, Canadá, em Tirupati na sexta-feira.

Sri Padmavati Mahila Viswa Vidyalayam (SPMVV) assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com instituições no Canadá e na Tailândia para promover a cooperação no ensino superior e programas de intercâmbio.

O Centro de Relações Internacionais da universidade oferece um Diploma Avançado em Música (vocal/instrumental) e Dança (Bharatanatyam/Kuchipudi) de quatro anos, com múltiplas entradas e múltiplas saídas, e cursos de certificação em música indiana para estudantes que viveram no exterior. desde o ano letivo. 2016 em colaboração com instituições renomadas como Telugu Association of North America (TANA), Suswara Music Academy (Dallas), Raga-Vahini Music Academy (Minnesota) e Vidya. Academia Sangeetam (Cingapura). Um total de 1.924 estudantes internacionais foram treinados até agora para o período 2016-2024.

Agora, a universidade exclusivamente feminina assinou um pacto com a Telugu Alliances of Canada (TACA), facilitando a colaboração para oferecer os mesmos cursos aos estudantes de Telugu no Canadá.

O Vice-Chanceler da SPMVV V. Uma, o Registrador N. Rajani, o Reitor (Relações Internacionais) P. Vijayalakshmi, o Reitor Associado R. Usha, o Fellow P. Josthna e a Faculdade de Música e Dança U. Himabindu participaram do evento.

A universidade assinou recentemente um memorando de entendimento com a Prince of Songkla University (PSU), Pattani Campus, Tailândia, para promover a colaboração acadêmica.

“O pacto abrirá caminho para programas de mobilidade de estudantes, que incluirão estágios, intercâmbio de professores, conferências e workshops”, disse a professora Uma.