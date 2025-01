Spoilers do Hospital Geral: O que há de errado com Sonny? Sair do susto

O medo de Sonny Corinthos deixar Maurice Benard continua na mente dos fãs conforme as últimas hospital geral O trailer mais uma vez sugere a deterioração de sua saúde. O pequeno clipe mostra Sonny provavelmente passando por outra crise de dor no peito. Com seus problemas de saúde surgindo continuamente, os fãs estão preocupados se o show está marcando a conclusão de sua história.

Aqui estão os detalhes sobre o que aconteceu com Sonny no trailer recente.

O que há com as dores no peito de Sonny no Hospital Geral?

O recente desenvolvimento no arco de Sonny faz com que ele experimente uma segunda rodada de dor no peito, alimentando especulações de que a história de sua morte pode estar se aproximando na série. No entanto, nem a emissora nem Bernard deram qualquer informação sobre sua saída ou morte na série.

No episódio anterior, Sonny, que estava ocupado malhando na academia, sofreu uma repentina tragédia de saúde, que chocou os fãs. Ele cai no chão depois de sentir dor no peito. Isaías pede que ele verifique seu estado de saúde, mas ele se recusa, não querendo mostrar sua vulnerabilidade. Ele finalmente está convencido, mas com a condição de que o Dr. Gannon o examine em casa. Mas isso nunca acontece porque Sonny decide deixar Quartermaines.

No entanto, parece que sua saúde continua a piorar no próximo episódio. Ele quebra-cabeça mostra Sonny enfrentando uma segunda rodada de problemas de saúde. Ele é visto mantendo as mãos no peito e fechando a porta, indicando que a dor no peito não curada voltou a surgir.

Maurice Benard poderia deixar o Hospital Geral?

Não foi anunciado que Benard deixará o Hospital Geral.

Como não há relatos indicando a saída de Sonny, pode-se considerar que ele permanecerá no programa. As especulações sobre sua saída surgiram devido aos contínuos problemas de saúde de seu personagem na série. Sua condição pode ter piorado após anos equilibrando sua vida pessoal e criminosa, o que provavelmente afetou sua saúde física e mental. Se ele não estiver pronto para ir, os fãs podem esperar que ele supere o problema de saúde em breve.