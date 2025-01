Spoilers do Hospital Geral: Quem morre na explosão? Miguel?

hospital geral está em destaque com a trajetória atual envolvendo confrontos acirrados, más intenções e relacionamentos rompidos. Em meio a tudo isso, os criadores do programa surpreenderam os telespectadores com uma explosão chocante, gerando especulações sobre o destino de um personagem querido: Michael Corinthos, interpretado por Chad Duell. Então, Michael morre na explosão do Hospital Geral?

Aqui estão os últimos spoilers do Hospital Geral que explicam o futuro do personagem da novela.

Michael é pego na explosão do Hospital Geral e morre?

Sim, Michael ficou preso na explosão do Hospital Geral, mas sua morte não foi confirmada.

Episódios recentes da série apresentam uma reviravolta chocante: ocorre uma explosão no sótão de Sonny e alguém parece estar preso nela. Acontece que Michael estava no sótão naquele momento e foi envolvido pelas chamas.

Como os fãs sabem, Chad Duell está saindo da série. em um Podcast diário de dramaO ator abordou sua saída da série afirmando:

“Essa separação… há algumas coisas por trás disso. “Como as pessoas sabem, meu pai faleceu e ainda estou aceitando isso, e também minha intenção era passar algum tempo no Arizona, mas isso está ficando um pouco mais difícil de fazer.” Ele acrescentou ainda: “No momento, estou mais focado em fazer as coisas mental e fisicamente, me preparando para o que está por vir… os próximos capítulos”.

Embora a saída de Duell esteja confirmada, resta saber se Michael morre no programa ou não. Michael pode sobreviver à explosão e receber tratamento. O culpado pela explosão pode ser Cyrus, já que foi sugerido que ele era a pessoa que estava matando pessoas no hospital.

Cyrus também quase tirou a vida de Lulu Spencer ao causar uma explosão em um restaurante. Além disso, a suposta morte de Michael afetará Willow, que poderá tentar manter a custódia dos filhos depois que o primeiro cumpriu os papéis do divórcio.

Embora existam inúmeras teorias, os fãs devem ficar atentos aos próximos episódios de General Hospital para descobrir o destino de Michael.