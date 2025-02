Spoilers ousados ​​e lindos: o relacionamento de Carter e Daphne explicou

Os últimos desenvolvimentos em O ousado e bonito ver Daphne Continue os planos de Steffy Forrester para Quebrar esperança. Seu objetivo é enfraquecer sua influência nas criações de Forrester, tentando amar e seduzir Carter. Embora inicialmente pareça alheio às intenções de Daphne, a última Spoilers ousados ​​e lindos Sugira que ela esteja começando a ter uma idéia do que está tentando fazer.

Então, Carter está ciente do plano de Daphne no ousado e no lindo? É isso que aprendemos.

Inicialmente, Carter não conhece o plano de Daphne. No entanto, como os spoilers sugerem, ele percebe que ela está tentando seduzi -lo e quebrar seu relacionamento com Hope Logan.

Além disso, Carter pode começar a rastrear as ações de Daphne de volta a Steffy e sua conspiração para reivindicar as criações de Forrester. Também é provável que Brooke Logan, a mãe de Hope, aprenda sobre os esquemas de Daphne e Steffy. No entanto, resta saber se Carter pode se tornar contra a esperança ou se manter fiel a ela e sua aliança.

Steffy, que ingressou na Forrester Creations como presidente, usa Daphne para seduzir Carter e quebrar a aliança e a esperança. Tudo isso faz parte de seus planos de reivindicar as criações de Forrester e se vingar da esperança. Steffy quer se vingar contra o último, já que acredita que foi responsável pelo golpe de Chris Walton, que expulsou sua família de sua empresa e levou Brooke a se tornar CEO.

Além disso, o pai de Steffy, Ridge Forrester, o aconselhou a tornar seu plano mais ético. Embora ele estivesse comprometido com a natureza agressiva de seu plano. Steffy acreditava que a agressividade era necessária para proteger as criações da Forrester de rivais e oponentes.

Enquanto isso, os spoilers também sugerem que Luna se comunicará com sua mãe Poppy Nozawa sobre sua paternidade. Além disso, você pode até levar Bill Spencer em seus esforços.