Springfield exige o grupo neo -nazi para a retórica sobre os haitianos durante as eleições de 2024

A cidade de Springfield, Ohio, que enfrentou uma onda de ameaças no ano passado, depois de falsas acusações de que os migrantes haitianos que moravam na cidade estavam “comendo animais de estimação” de cidadãos americanos, entraram com uma ação na quinta -feira contra um novo grupo nazista que alega que atormentou o atormentado comunidade.

O prefeito de Springfield, Rob Rue e outros entraram com o processo contra um grupo chamado “Tribo Blood”, nomeando seus líderes Christopher Pohlhaus e Drake Berentz, juntamente com vários seguidores sem nome. O caso foi apresentado em um tribunal distrital dos Estados Unidos em Dayton.

“A tribo de sangue e seus membros e associados desencadearam uma torrente de conduta odiosa, incluindo atos de assédio, ameaças de bombas e ameaças de morte, contra os moradores de Springfield que falaram em apoio à comunidade haitiana”, diz a denúncia.

O presidente Trump aperfeiçoou a atenção do mundo na cidade durante um debate presidencial com o rival democrata Kamala Harris em setembro do ano passado, quando ele repetiu reivindicações falsas Que os haitianos de Springfield eram seqüestradores e comendo pessoas e cães de pessoas.

Os demandantes disseram que a tribo de sangue apareceu no Festival Jazz e Blues da cidade em agosto, onde mostrava armas, bandeiras da onda de suástica e vestindo camisas vermelhas, calças pretas e máscaras de esqui.

Os membros dos grupos foram supostamente para o Conselho da Cidade, onde Berentz emitiu um “racista e anti -semita, e os seguidores responderam com músicas” Seig Heil “e saudações nazistas, de acordo com o tribunal que apresenta a apresentação.

As autoridades da cidade também alegaram a demanda de que o grupo participou e levou “uma campanha de assédio e intimidação, motivada pelo ódio étnico e racial, contra aqueles que apoiaram a comunidade haitiana de Springfield em frente aos ataques racistas do acusado”.

Os demandantes exigiram que o grupo fosse impedido de emitir mais ameaças, solicitando ao tribunal um julgamento por júri. A Liga Anti-Difamação, uma organização sem fins lucrativos focada no combate ao anti-semitismo, forneceu ajuda legal aos demandantes.

Springfield tem uma população de cerca de 60.000. Em meio aos haitianos que procuravam refúgio em violência em sua terra natal, a cidade testemunhou recentemente um aumento em sua comunidade haitiana, que agora tem cerca de 10.000 pessoas.

Isso levou a tensões dentro da comunidade, uma vez que serviços essenciais, como escolas, estradas, hospitais e programas sociais, tornaram -se tensos. A situação se intensificou após um acidente em 2023, quando um motorista imigrante haitiano caiu com um ônibus escolar, o que resultou na morte de uma criança

A demanda da cidade acusou a tribo de sangue de coordenar um “golpe” contra a cidade. Ele acrescentou que, em julho, o grupo apresentou o influxo de haitianos como uma “invasão” que ameaçava os “bons residentes brancos” de Springfield.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

Fonte