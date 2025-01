Sri Balaji Vidyapeeth assina memorando de entendimento com a Universidade Francesa para colaborar no atendimento ao paciente, na academia, na pesquisa e na saúde pública

Representantes do Sri Balaji Vidyapeeth (SBV) e da Universidade de Paris, Saclay, França, assinaram um memorando de entendimento para colaborar no atendimento ao paciente e na pesquisa acadêmica. | Crédito da foto: Arranjo Especial

Sri Balaji Vidyapeeth (SBV) assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com Paris – Universidade Saclay, França, para colaboração nas áreas de atendimento ao paciente, acadêmico, pesquisa e saúde pública.

De acordo com um comunicado de imprensa da SBV, o Memorando de Entendimento foi recentemente assinado na presença de Charles Mahy, Conselheiro para Políticas Sociais e de Saúde da Embaixada da França na Índia, Jean Philip, Cônsul Geral Adjunto do Consulado Geral da França em Pondicherry e do Dr. Didier Raboisson, Adido de Cooperação Científica e Acadêmica, Região Norte e Leste.

Satish Nallam, Conselheiro Médico, Consulado Francês, Nirmal Coumare, Diretor de Saúde, Hospitais e Serviços de Extensão, e Asha K., Diretora (Administração), SBV, também participaram da cerimônia.

Uma delegação de alto nível de Paris – Saclay University, França, composta por Agnes Linglart, Vice-Reitora de Assuntos Internacionais e Europeus da Faculdade de Medicina, Jane Breger – John, Chefe do Departamento de Assuntos Internacionais e Europeus e Djea Saravane, Faculdade de Medicina. Université Paris – Saclay teve uma sessão de brainstorming com a equipe da SBV, liderada pelo vice-chanceler Nihar Ranjan Biswas.

As discussões envolveram iniciativas de intercâmbio de estudantes e professores, pesquisa colaborativa, descoberta de medicamentos, compartilhamento de conhecimento sobre salutogênese (conceito de bem-estar) e programas conjuntos de doutorado, segundo a nota.