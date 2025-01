Sri Lanka revoga acordo de compra de energia com Grupo Adani

Turbinas eólicas em Jaffna, Sri Lanka. O Sri Lanka revogou um acordo de compra de energia com o Grupo Adani da Índia após uma investigação sobre as alegações dos EUA. | Crédito da foto: Getty Images

O Sri Lanka revogou um acordo de compra de energia com o grupo indiano Adani após uma investigação sobre as alegações dos EUA de que os executivos do conglomerado pagaram subornos para garantir contratos de fornecimento de energia indianos, diz um relatório. AFP relatório publicado por Tempos econômicos jornal de sexta-feira (24 de janeiro de 2025).

O Sri Lanka abriu a investigação sobre os projetos locais do Grupo, o AFP informou, depois que as autoridades dos EUA acusaram o bilionário Gautam Adani e outros executivos do grupo em novembro de suborno e outras acusações, todas as quais o Grupo negou.

Embora o gabinete do presidente Anura Kumara Dissanayake tenha revogado o acordo de compra de energia de 20 anos assinado em maio de 2024, não cancelou o projeto e nomeou um comitê para revisá-lo, o AFP informou, citando um documento oficial e um funcionário do Ministério da Energia.

O Ministério de Energia e Energia do Sri Lanka não quis comentar. Mas duas fontes do ministério disseram Reuters Ainda estavam analisando o projeto e o contrato de compra de energia não havia sido revogado.

O Grupo Adani não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As alegações dos EUA levantaram preocupações entre alguns dos parceiros e investidores do grupo, com pelo menos um estado indiano a rever o seu acordo energético com a Adani e a TotalEnergies a suspender novos investimentos no conglomerado.

No estrangeiro, o Quénia desmantelou mais de 2,5 mil milhões de dólares em acordos com o Grupo Adani, incluindo contratos para desenvolver um aeroporto e construir linhas de transmissão de energia, após alegação dos EUA.

Nos termos do acordo de compra de energia, a Adani Green Energy construiria duas usinas eólicas de 484 megawatts na província do norte da nação insular do sul da Ásia, com um investimento total de US$ 442 milhões. A empresa receberia 8,26 centavos por quilowatt-hora (kWh).

O país sem dinheiro, que sofreu apagões devastadores e escassez de combustível, tem tentado acelerar a produção de energia verde para se proteger contra o aumento dos custos dos combustíveis importados.

O Grupo Adani também está envolvido na construção de um projeto de terminal de US$ 700 milhões no maior porto do Sri Lanka, em Colombo.

As ações da Adani Green Energy estavam sendo negociadas 1% mais baixas em Mumbai.