Sri Mulyani disse que o teste orçamentário do RP.

Yakarta, vivo – O presidente Pabowo Subianto reduziu o orçamento do estado (APBN) e o orçamento regional (APBD) do ano orçamentário de 2025 de RP 306,69 bilhões.

O ministro das Finanças, Sri Mulyani Indrawati, disse que um dos cortes no orçamento era financiar as refeições nutricionais gratuitas (MBG). Ele disse que o programa teve um impacto direto na comunidade.

“O presidente transmitiu as instruções para se concentrar no orçamento para ser mais eficiente e o uso do orçamento seria necessário nas etapas que a comunidade realmente sentiu diretamente, como uma dieta nutricional gratuita”, disse Sri Mulyani após a conferência do comitê de O Comitê de Estabilidade do Sistema Financeiro na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Sri Mulyani disse que o presidente instruiu a concentrar o orçamento a ser mais eficiente e destinado a programas que a comunidade sentiu diretamente.

 Vários estudantes de SDN 29 Pontianak desfrutaram de pratos nutritivos (MBG) Foto: Vi vv.oo

Ele disse que, para uma publicação orçamentária que não tivesse benefícios diretos para o público, seria o objetivo da eficiência. Isso inclui atividades cerimoniais, reuniões, seminários, aquisição de mercadorias, viagens oficiais. Nesse caso, a eficiência será usada para apoiar programas produtivos que criam empregos, aumentam a produtividade e apoiam a industrialização.

“Então, se a questão do impacto no crescimento econômico, sim, isso dará, espera -se que o impacto no crescimento econômico. Como alimentos nutricionais livres, se então a estrutura de Cadeia de mantimentos No governo, cada local é cada vez mais fortalecido “, explicou.

 SDN 2 Malangjiwan está assistindo pratos MBG Foto: Viva.co.id/fajar sodiq (sozinho)

Além disso, o governo também envolverá o setor financeiro para apoiar o programa MBG. Oferecer oportunidades aos produtores locais, como agricultores e MSME, para obter um mercado definido.

Sri Mulyani declarou que esse corte orçamentário foi realizado não por renda fiscal limitada, mas para melhorar a qualidade dos gastos estaduais.

“Essa é uma abordagem para melhorar qualidade de gasto. Gentil como é Melhores despesas, qualidade de despesa Isso foi feito. Porque, de fato, o orçamento do estado que eu disse antes, se continuar sendo um instrumento importante, a qualidade das compras, tanto o ministério quanto a instituição quanto a região “, acrescentou.