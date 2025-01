Sridhar Babu encontra-se com o Ministro de TI da União e busca maior papel de TG na missão de semicon

O Ministro das TI e das Indústrias, Sr. Sridhar Babu, reuniu-se com o Ministro da União para a Eletrónica e Tecnologia da Informação, Ashwini Vaishnaw, e procurou apoio central para promover o papel do Estado na visão de semicondutores do país.

A necessidade de uma zona nacional de recuperação de desastres para centros de dados em Telangana, que garantirá a continuidade dos negócios e a segurança dos dados, também foi discutida, disse o gabinete de Sridhar Babu em comunicado sobre a reunião em Delhi na quarta-feira.

O Ministro descreveu-a como uma reunião frutífera e disse que parabenizou o Sr. Vaishnaw pelo notável progresso da Missão Indiana de Semicondutores.

“Aproveitei esta oportunidade para destacar as contribuições significativas de Telangana para o ecossistema de semicondutores da Índia e procurei o seu apoio na promoção do papel do nosso Estado na visão de semicondutores do país”, disse ele.

Ele avaliou o Ministro da União sobre o progresso das iniciativas de inteligência artificial (IA) e segurança cibernética em Telangana e o convidou para a Cúpula da Bio Ásia em 24 de fevereiro em Hyderabad.

“Esperamos continuar a colaboração e apoio para impulsionar o crescimento dos semicondutores indianos e fortalecer a posição da Telangana no ecossistema”, disse Sridhar Babu.