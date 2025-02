Stalin Lays Foundation for HR e CE Assistant Commissioner’s Office em Palayamkottai

O ministro principal, MK Stalin, apresentado na segunda -feira através da videoconferência de Chennai, para o escritório do Comissário do Departamento de Religiosos e Benefícios Hindus em Palayamkottai, no distrito.

Mais tarde, o colecionador R. Suguum abriu formalmente a construção do escritório que será construída sobre o desembolso de rúpias de US $ 1,50 milhão nas instalações de departamento de RH e CE na estrada da Polícia de Reserva Armada, Palayamkottai.

O Dr. Suguumar disse que o governo de Tamil Nadu estava renovando templos e tanques do templo e dirigindo Para mbopishekam para renovar santuários em todo o estado. Enquanto as instalações nos templos de todo o estado foram melhoradas, as terras do templo sob ocupação ilegal foram recuperadas através da batalha legal.

O prefeito G. Ramakrishnan, o vice -prefeito Kr Raju, o vice -comissário dos Recursos Humanos e o Departamento de Ce Jancy Rani e o Comissário Subbulakshmi assistente.