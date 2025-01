Pelo menos dez pessoas foram mortas no festival Maha Kumbh, enquanto Bhakt hinduísta se reuniu para o Santo UD

Carimbo no festival Maha Kumbh, no norte da Índia, levou à morte de mais de 10 pessoas e deixou dezenas de mais feridas, de acordo com os relatos da mídia local. As autoridades não emitiram uma atualização sobre o número de vítimas, mas pelo menos 15 temem que cerca de 70 lesões tenham sido mortas, observou o Hindustan Times, citando fontes.

O incidente aconteceu no auge do festival Maha Kumbh de seis semanas, que atraiu milhões de Bhakt Moyagraj hindu, uma cidade na boca em três Rijeka-Ganges, Yamuna e Saraswati-North State de Uttar Pradesh.

De acordo com as crenças hindus, até hoje, o santo intrine da água é considerado sortudo por causa do raro alinhamento celeste que ocorre apenas uma vez em 144 anos.

Stampado aconteceu à noite, cerca de 1 horário local, mas o motivo permaneceu incerto. Os drones capturaram uma multidão enorme, com milhões de pessoas em seus ombros em Rama, chegando à água na foz do rio Ganga, Yamuna e Saraswati.

Os relógios do festival disseram à mídia que os participantes começaram a cair um sobre o outro quando havia um grande incentivo perto da boca em três rios.

❗️Update: O coração de Stampedo no festival hindu hindu Maha Kumbh mata pelo menos 15, dezenas de feridas- AFP, citando fontes a maior reunião religiosa, que deve participar do dia do banho, segundo as autoridades. A semana de Kumbh Mela é … https://t.co/gy4rtfmk61pic.twitter.com/putjxwvljp – rt_india (@rt_india_news) 29 de janeiro de 2025

O primeiro -ministro de Narendra Modi, primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, enviou o primeiro -ministro Narendra para normalizar a situação e fornecer alívio, de acordo com a agência de notícias de Anna. Modi expressou condolências às famílias das vítimas e disse que o governo local estava envolvido em ajudar “De todas as formas possíveis.” Adityanaanaath convidou os devotos a mergulhar na margem mais próxima do rio, em vez de tentar alcançar a boca.

O Maha de 45 dias (ou ‘Big’) Kumbh Mela continuará até 26 de fevereiro em Moyagraj, que era anteriormente conhecido como Allahbad. Em 2018, a cidade foi renomeada pelo ministro -chefe de Uttar Pradesh Yogi Adityanath na medida em que reconheceu a importância da cidade como o principal centro espiritual dos peregrinos hindus. Até agora, quase 200 milhões de pessoas chegaram ao festival desde que começou em 13 de janeiro. Maha Kumbh Mela acontece em Moyagraj uma vez a cada 12 anos, enquanto o general Kumbh Mela está organizando um ano aqui e em outras cidades que foram consideradas significativas pelos crentes hindus.

O festival teve uma história de acidentes semelhantes. Em 1954, o primeiro Maha Kubhh Mela ocorreu depois que a Índia recebeu independência da Grã-Bretanha, quase 800 pessoas pareciam morrer ou se afogaram em Rijeka depois que Stampedo eclodiu quando os décimos devotos voaram para o então Alahabad. Kumbh Mela foi realizado em Haridwar, uma cidade no estado do norte por Uttarakhand, em 1986 testemunhou um trágico carimbado, que levou pelo menos 200 vidas. O segundo estampado aconteceu em Nashik, Maharashtra, 2003, quando os peregrinos correram para o rio Godavari para mergulhar durante o Kumbh Mela, resultando em 41 mortais e mais de 100 lesões. Em 2013, o mais recente Maha Kumbh Mela Maha em Moyagraj viu uma debandada com 42 e feriu outros 45.

Enquanto isso, em um incidente não cortado, também no estado de Uttar Pradesh, sete foram mortos e cerca de 60 feridos após uma fase improvisada desabou durante um evento religioso no condado de Baghpat na terça -feira.