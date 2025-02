A superlotação na estação ferroviária principal de Nova Délhi levou à tragédia quando os apresentadores do festival Kumbh estavam tentando embarcar no trem

O Stampede na estação ferroviária principal de Nova Délhi na noite de sábado resultou em uma morte pelo menos 18 pessoas, incluindo cinco crianças e vários outros feridos. O incidente aconteceu quando milhares de peregrinos passaram nos trens de embarque, que se dirigiu ao festival Kumbh Machi, no norte da Índia, chamou a maior reunião religiosa do mundo.

O debandado foi desencadeado por uma pilha irresistível de passageiros tentando embarcar no Maligagraj Express, um trem que foi anexado ao festival Maha Kumbh Maha Kumbh em Moyagraj (anteriormente Allahbad), no Estado do Norte por Uttar Pradesh. O incidente aconteceu por volta das 20h, horário local, conforme relatado pela NDTV. O atraso de outros dois trens contribuiu para o congestionamento em várias plataformas, o que levou a uma situação descontrolada, disse a polícia em Delhi.

O primeiro -ministro Narendra Modi expressou tristeza pelo incidente, afirmando, “Na angústia de mim, demeia na estação de trem de Nova Délhi. Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos. Oro para que a recuperação rápida ferida. As autoridades ajudem todos aqueles que influenciaram esse carimbo”. Ele se dividiu em X (Twitter anterior).

O ministro ferroviário Ashwini Vaishnaw confirmou que a situação está agora sob controle. Ele anunciou que as forças ferroviárias para a proteção da ferrovia, juntamente com a polícia de Délhi, estavam gerenciando ativamente a tragédia. Ele também expressou condolências dizendo “Toda a equipe trabalha para ajudar todos os afetados por esse trágico incidente”.

Essa tragédia ocorre apenas duas semanas após um incidente semelhante no festival Maha Kumbh, e é por isso que 30 pessoas ficaram feridas e 90 pessoas ficaram feridas. O evento, que se estende a seis semanas, inclui um mergulho ritual na foz do rio Ganges, Yamuna e Saraswati. A reunião já atraiu mais de 510 milhões de estudantes, incluindo o primeiro -ministro indiano e os principais membros de seu gabinete, celebridades distintas e líderes empresariais.









O festival teve uma história de acidentes semelhantes. Em 1954, o primeiro Maha Kumbh Mela ocorreu depois que a Índia recebeu a independência da Grã -Bretanha, viu que quase 800 pessoas haviam empurrado até a morte ou se afogaram em Rijeka depois que o Stampado eclodiu.

Kumbh Mela foi realizado em Haridwar, uma cidade no estado norte de Uttarakhand, testemunhou a trágica debandada em 1986, que levou pelo menos 200 vidas.

O segundo estampado aconteceu em Nashik, Maharashtra, 2003, quando os peregrinos correram para o rio Godavari para mergulhar durante o Kumbh Mela, resultando em 41 mortais e mais de 100 lesões. Em 2013, o último festival desse tipo em Prayagraj viu um Stampedo no qual 42 mataram e feriram outros 45.

O festival Kubh Maha deve continuar até 26 de fevereiro, e milhões de peregrinos devem participar. As autoridades convidam os participantes a permanecerem acordados e a seguir os protocolos de segurança para garantir seu poço durante o evento.