Star Trek: Cronologia da Seção 31: Quando é o conjunto de Michelle Yeoh Movie?

Star Trek: Seção 31 Foi lançado, e os fãs se perguntam sobre a localização da linha do tempo do filme e quando se desenvolve no universo mais amplo de Star Trek. Este filme vê o retorno do imperador Philipa Georgiou de Michelle Yeoh, apresentado pela primeira vez em Star Trek: Discovery, enquanto ingressou na Seção 31, uma equipe disfarçada da frota estelar que usa táticas duvidosas para garantir a proteção dos planetas da Federação Unidos. Ao longo do caminho, Georgiou lida com as consequências dos pecados que ele cometeu no passado.

Então, quando a seção 31 é estabelecida na linha do tempo de Star Trek? Aqui está a sua resposta.

Quando a seção 31 é estabelecida na linha do tempo de Star Trek?

Não há confirmação oficial de quando Star Trek é estabelecido: Seção 31 na linha do tempo.

No entanto, o que se sabe é que o filme se passa durante a era perdida. Um período de tempo que abrange os anos entre os filmes originais de Star Trek e Star Trek: The Next Generation. No entanto, a aparência da personagem Rachel Garrett, tanto na Seção 31 quanto em Star Trek: a próxima geração, pode ajudar a determinar aproximadamente a localização da série na linha do tempo.

Em Star Trek: The Next Generation, Garrett, que é o capitão do USS Enterprise-C, tem cerca de 50 anos no momento de sua morte em 2344. Isso coincidiria com a idade da atriz da série, Tricia ou ‘ . Neil, que nasceu em 1945 e tinha cerca de 40 anos.

No entanto, em Star Trek: Seção 31, diz -se que ele tem cerca de 30 anos e também segue a era da atriz Kacey Rohl, que é 33. Isso localizaria os eventos da série cerca de 20 anos antes de sua morte em 2344 .

Além disso, Garrett também é apenas um tenente da série e só se torna um capitão em 2332, conforme estabelecido na história de Star Trek. Além disso, ele só ascende do tenente ao comando no comando em 2328. Portanto, a seção 31 seria estabelecida em algum momento para 2324-2326, quando Garrett ainda era tenente.

Olatunde Osunsanmi dirigiu o filme de um roteiro escrito por Craig Sweeny. Além de Michelle Yeoh e Kacey Rohl, o filme também está estrelando Omari Hardwick, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly González e James Hiroyuki Liao.