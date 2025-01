Star Trek: temporada final de Lower Decks e data de lançamento da série completa em Blu-ray e DVD definida

A Paramount Home Entertainment anunciou a data de lançamento em Blu-ray e DVD de ambos. Star Trek: conveses inferiores A temporada final e a série completa. Isso aconteceu depois que o programa de animação de sucesso da Paramount + concluiu sua temporada de cinco temporadas em 19 de dezembro.

“Na última temporada, a tripulação do USS Cerritos tem a tarefa de fechar os ‘buracos espaciais’, fendas subespaciais que estão causando o caos no Quadrante Alfa”, diz a sinopse oficial. “A difícil tarefa seria fácil para os oficiais subalternos Mariner, Boimler, Tendi e Rutherford… se eles também não tivessem que lidar com uma guerra de Órion, Klingons furiosos, catástrofes diplomáticas, mistérios de assassinatos e o mais aterrorizante de tudo: seus próprios aspirações profissionais. .”

A coleção de discos Star Trek: Lower Decks The Final Season 2 estará disponível para compra em Blu-ray e DVD a partir de 25 de março de 2025. Além disso, a coleção terá 25 minutos de conteúdo bônus exclusivo. No mesmo dia, a Paramount também lançará a edição limitada Blu-ray Steelbook de Star Trek: Lower Decks The Complete Series, que incluirá um cartão de arte exclusivo com assinaturas de seu time favorito de Lower Decks. A coleção de 10 discos incluirá quase cinco horas de conteúdo especial, incluindo comentários em áudio e recursos.

O show animado focou na tripulação de apoio servindo em um dos navios menos importantes da Frota Estelar, o USS Cerritos. Apresentava as vozes de Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman. Foi produzido por Alex Kurtzman, Mike McMahan, Aaron Baiers, Rod Roddenberry e Trevor Roth, com Titmouse atuando como estúdio de animação.