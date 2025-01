Star Wars Destiny 2 Crossover Collab anunciou para a expansão da heresia

Durante um Destino 2 A transmissão ao vivo hoje detalha o próximo novo episódio do jogo intitulado “Heesy”, Bungie surpreendeu os fãs revelando um Guerra nas Estrelas Destiny 2 Colaboration.

O que sabemos sobre a colaboração de Destiny 2 e Star Wars?

A colaboração foi revelada no final da corrente e verá vários artigos inspirados em Star Wars adicionados ao Destiny 2. Todos serão ornamentos cosméticos que os jogadores podem comprar na loja Eververse do jogo de 4 de fevereiro de 2025, incluía a armadura , incluindo armadura. Baseado na Guarda Real do Império Galáctico, bem como no icônico time de soldados de clone.

A Bungie também mencionou coisas como acessórios, finalistas e emoções como parte da colaboração, mas não entrou em detalhes os revelando. A partir de agora, não há preços oficiais dos itens disponíveis, mas eles aparecerão na loja Eververse do jogo quando a heresia for lançada, para que os fãs tenham que esperar uma semana para ter uma colaboração há muito tempo.

Fora da colaboração de Star Wars, a Bungie também revelou novas informações sobre heresia, a última temporada de episódios que chegarão ao jogo. A nova expansão tem com o tema que o retorno a Dreadnaught, um navio de colméia do jogo original, além de combater alguns inimigos da família.

Semelhante aos episódios anteriores, a heresia consistirá em vários atos que ocorrem durante as semanas e incluirão novas armas exóticas, armas que retornam de momentos anteriores no jogo e novos aspectos de masmorras e subclasse.