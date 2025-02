O primeiro -ministro Sir Keir Starmer anuncia £ 200 milhões para ajudar a garantir um novo futuro para a refinaria de petróleo de Grangemouth na frente de seu fechamento ainda este ano.

O proprietário da Petroineos confirmou os planos para o machado na refinaria no ano passado, com uma notificação visional que agora foi enviada a centenas de trabalhadores.

Mas Keir disse que havia uma “enorme oportunidade de reconstrução”, dizendo que a página, que é apenas a refinaria de petróleo da Escócia, poderia ter o futuro em áreas como biocombustíveis ou hidrogênio.

Falando sobre Grangemouth, quando ele se dirigiu à Conferência de Trabalho Escocesa em Glasgow, o primeiro -ministro prometeu: “Estaremos por trás desse símbolo do brilho industrial da Escócia”.

Enfatizando a necessidade de se comportar “rápido”, disse que o governo procuraria trabalhar em conjunto com outras pessoas para “desenvolver propostas sustentáveis” para o futuro do site.

O governo do governo estabelecerá até 200 milhões de libras do Fundo Nacional de Riqueza para investir em Grangeemouth. # ScotLab25 pic.twitter.com/f1yzw7x0ap – Scottish Rad (@scottishlabor) 23 de fevereiro de 2025

Prometendo £ 200 milhões do Fundo Nacional de Riqueza da Grã -Bretanha, ele disse que era “investimento no futuro industrial da Escócia”.

Mas ele espera que esse dinheiro possa trazer 600 milhões de libras do setor privado, e Sir Keir diz que seria “enormes investimentos em Grangemouth”.

Ele acrescentou: “É o futuro de Grangemouth, uma parte importante da Escócia para as gerações que vêm”.

Os líderes trabalhistas enfatizaram: “Quero reservar um tempo para fazer isso corretamente, e é por isso que é tão importante fazer uma opção sustentável aqui”.

Seus comentários ocorreram depois que ele disse aos apoiadores na conferência de seu partido em The Glag’s “percebeu as oportunidades em Grangeemouth, trabalhando com parceiros para se unir aos negócios e atrair investidores privados em parceria de que precisamos”.

E ele enfatizou que isso é uma “diferença que não pode ser feita pelo governo”.

O dinheiro chega no topo dos 100 libras de dinheiro do governo da Escócia e da Grã-Bretanha para a área local, com Willow Project, que deve se reportar nas próximas semanas, configurações para ver a planta para a planta quando o refinerium folhas .

Ele anunciou Cash enquanto disse que o trabalho funcionaria na entrega “New Nadu for Scotland” como parte da Grã -Bretanha, mais interesses unidos das pessoas do trabalho.

Além disso, ele disse que o “pacote abrangente” significaria que todo trabalhador será redundante, ele receberá 18 meses de salários completos e também poderá se beneficiar de habilidades e treinamento fornecidos pelo esquema do Reino Unido com até 10 libras um milhão .

Enquanto isso, as empresas do Grangemouth Freeport, que assumem ex-refinarias, receberão um alívio nacional de seguros, disse o primeiro-ministro.

Seus comentários sobre Grangemouth foram enfatizados em importância no petróleo do Reino Unido e o setor de Gastan teria por “décadas”.

Dizendo que a transição para o poder renovável “deve ser gerenciado pragmático”, o líder do artigo alegou que “petróleo e gás em nossas águas são vitais para nossa segurança”.

Ao reduzir a confiar no combustível russo importado, ele disse que o setor “fortalece nossa segurança nacional, obtemos (Vladimir) Putin’s Boot”.

O primeiro -ministro criou claramente: “O petróleo e o gás farão parte do futuro na Escócia por décadas. Década”.

Seus comentários ocorreram quando ele alertou o “preço da inatividade” poderia ser um aumento na “política certa perigosa”.

Com as pesquisas que mostram a reforma da Grã -Bretanha pela frente, Keir disse que seu partido teve que “estar pronto para este teste”.

Ajustando -se no partido de Nigel Farage, ele insistiu que “sob a fornicação deles, uma alternativa oferecida por Alien ao trabalho”.

Atacando Farage e seus representantes, disse ele em suas “raras visitas ao Parlamento”, votou contra trabalhadores aprimorados que foram apresentados.

O Sr. Keir acrescentou: “Eles afirmam que são um partido de patriotismo.

“Mas eles estão gastos sobre o caminho.

“Eles não são a resposta para o trabalho das pessoas na Grã -Bretanha. E não são a resposta para a Escócia”.

O primeiro -ministro correspondente em X, a reforma da Grã -Bretanha, disse: “Vejo que o primeiro -ministro escolheu atacar a reforma no Reino Unido novamente durante o discurso hoje na Escócia. Temos que fazer algo certo”.

Enquanto isso, ele afirmou que o SNP John Swinney, que está antecipadamente nas pesquisas na Escócia, “das desculpas”.

Ele acusou o governo escocês de “incompetência e falha básica” nas escolas e em serviços públicos, falando a conferência: “O tempo do advogado assumiu a responsabilidade”.

O líder trabalhista acrescentou: “Vou levantar nosso recorde em sete meses, em oposição aos seus 19 anos, em qualquer dia da semana”.