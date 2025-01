Starmer, do Reino Unido, critica aqueles que ‘espalham mentiras e desinformação’ online

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) que as pessoas que espalham mentiras e desinformação online não estão interessadas em apoiar as pessoas afetadas e estão apenas interessadas em si mesmas.

“Aqueles que espalham mentiras e desinformação, tanto quanto possível, não estão interessados ​​nas vítimas, mas em si próprios”, disse Starmer.

Starmer estava respondendo a uma pergunta sobre os recentes ataques de Elon Musk ao tratamento de casos de estupro infantil, embora não tenha criticado Musk individualmente.

Musk, um aliado próximo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, apoiou na semana passada os apelos para uma investigação nacional sobre a forma como os promotores lidaram com casos de estupro de meninas menores de idade por homens de ascendência paquistanesa do governo anteriormente liderado por Starmer.

Uma investigação de 2014 descobriu que pelo menos 1.400 crianças foram sujeitas a exploração sexual em Rotherham, no norte de Inglaterra, entre 1997 e 2013.

“Já vimos este manual muitas vezes, encorajando intimidação e ameaças de violência, esperando que a mídia o amplifique”, disse Starmer.

O Primeiro-Ministro destacou que a sua Ministra da Salvaguarda, Jess Phillips, recebeu graves ameaças. Musk a descreveu em uma postagem em sua plataforma de mídia social X na semana passada como uma “apologista do genocídio do estupro”.

“Quando o veneno da extrema direita gera sérias ameaças a Jess Phillips e outros, então, na minha opinião, uma linha foi ultrapassada”, disse Starmer.