State Farm cancela anúncio do Super Bowl devido a incêndios florestais na Califórnia

A gigante de seguros State Farm cancelou um anúncio do Super Bowl que estava programado para ir ao ar durante o grande jogo de fevereiro, em parte, disse, por causa dos devastadores incêndios florestais na Califórnia.

“Nosso foco está firmemente em apoiar o povo de Los Angeles. “Não faremos publicidade durante o jogo como planejado originalmente”, disse um porta-voz em comunicado enviado por e-mail ao The Hill na sexta-feira.

A seguradora disse que atende mais de 8 milhões de clientes na Califórnia, acrescentando que seus agentes e outros funcionários “estão todos focados em ajudar os clientes afetados pelos incêndios florestais no sul da Califórnia em meio a esta tragédia”.

Em 2022, o custo médio de um comercial de 30 segundos do Super Bowl LVI foi de US$ 6,5 milhões, de acordo com um estudo de 2024. relatório da empresa de pesquisa de mercado Kantar. O custo desses anúncios em 2024 chegaria a US$ 7 milhões.

A State Farm disse no comunicado que recebeu mais de 8.300 reclamações de residências e automóveis relacionadas aos incêndios em Los Angeles e “colocou mais de US$ 50 milhões de volta nas mãos dos clientes”.

“Esses números aumentarão à medida que os residentes retornarem e avaliarem os danos”, escreveu um porta-voz da State Farm.

No final de maio de 2023, a State Farm anunciou que deixaria de oferecer seguros residenciais e patrimoniais a novos clientes na Califórnia, observando “aumentos históricos nos custos de construção que ultrapassam a inflação, exposição a catástrofes em rápido crescimento e um mercado de resseguros desafiador”.

Além da State Farm, outras companhias de seguros também reduziram a cobertura na Califórnia, em parte devido ao aumento dos custos de reconstrução e aos pagamentos mais elevados.

“Nossa força de sinistros é a maior do setor e estamos trazendo toda a escala e força de nossas equipes de resposta a desastres para ajudar os clientes a se recuperarem, estejam eles em Los Angeles ou em todo o país”, disse o porta-voz da State Farm.

