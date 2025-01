Status de Rey Fenix ​​​​na AEW: O que a chegada de Penta na WWE significa para seu futuro?

Crédito da foto: WWE e AEW.

Penta O Medo Zero estreou na última edição do WWE CRU na Netflix, gerando rumores sobre o status de seu ex AEW companheiro de equipe, Rei Fênix. Há meses surgiram relatos de que The Lucha Brothers, Rey Fenix ​​​​e Penta El Zero Miedo planejavam ingressar na WWE assim que seus contratos com a AEW expirassem.

No entanto, a AEW estendeu o contrato de Rey Fénix até 2025 devido à lesão. Penta El Zero Miedo deixou oficialmente a AEW após seu contrato expirar em dezembro, despertando interesse no futuro de Rey Fénix com a promoção.

A decisão de prorrogar o contrato de Rey Fénix na AEW, apesar de sua falta de aparições na televisão, o levou a postar um tweet polêmico. Ele expressou insatisfação com o tratamento dado à promoção, chamando-o de “desumano”. Isso o impede de ingressar na Penta na WWE em breve.

Em meio a essa polêmica, há outra razão possível pela qual Tony Khan pode hesitar em liberá-lo do contrato. O motivo pode ser devido à decisão da WWE de agendar um evento principal no sábado à noite, no mesmo dia do AEW All In Texas, em 12 de julho.

Como o evento principal de sábado à noite da WWE pode afetar o status de Fenix ​​​​na AEW

O jornalista de luta livre Dave Meltzer, em sua Wrestling Observer Radio, falou sobre o contrato de Rey Fenix. Ele especulou que poderia ser prorrogado com base no tempo de lesão que perdeu: poderia ser de 10 meses.

Ao falar sobre a possibilidade de Tony Khan permitir que Rey Fenix ​​​​​​saísse da promoção. Ele reconheceu que é possível. No entanto, ele não espera que isso aconteça, especialmente depois que o All In Texas entrará em conflito com o show da WWE. Ele fixo“Eu não espero isso, não nesta guerra de wrestling, não quando eles fizeram isso em 12 de julho. Não espero nenhum favor da AEW para a WWE esta semana, coloque dessa forma.”

Em meio a polêmica, mercadorias da Fenix ​​​​recentemente ausente Do site oficial da AEW. Na verdade, isso é preocupante porque ainda está listado na página de listagem.

O post Status de Rey Fenix ​​​​​​na AEW: O que a chegada de Penta na WWE significa para seu futuro? apareceu primeiro em ComingSoon.net – Trailers de filmes, notícias de TV e streaming e muito mais.

Fonte