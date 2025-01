Stavridis diz que plano de Trump para a Groenlândia “não é uma ideia maluca”

James Stavridis, ex-comandante supremo aliado da OTAN, disse não achar que os comentários do presidente eleito Trump sobre a Groenlândia sejam “loucos”.

“Não é uma ideia maluca… Poderíamos fazer muito em termos de negócios, investimentos, excluir os russos, excluir os chineses e trabalhar em estreita colaboração com a Groenlândia”, disse ele ao apresentador de rádio John Catsimatidis em entrevista no domingo no programa “The Cat”. Mesa Redonda ”no WABC 770 AM.

Stavridis disse acreditar que a Groenlândia é uma “mina de ouro estratégica para os Estados Unidos” e expressou apoio à ideia de Trump.

“Está localizado no topo do Atlântico Norte. Proteger o acesso ao nosso próprio país… É geograficamente muito importante. Está cheio de minerais estratégicos, terras raras e provavelmente muito ouro. “Tem muitos recursos naturais”, disse ele no início da entrevista.

“Não tem de se tornar o 51º estado, mas certamente pode ser um objectivo económico para nós”, acrescentou.

“Penso que é assim que a situação se está a desenvolver… O Primeiro-Ministro da Gronelândia disse: ‘Não estamos à venda. Mas estamos abertos para negócios. Acho que devemos acreditar na palavra dele.”

Trump expressou na semana passada ambições de que os Estados Unidos adquirissem a Groenlândia, a maior ilha do mundo. Primeiro Ministro da Groenlândia, Múte Egede Ele disse na sexta-feira que “a Groenlândia é para o povo groenlandês. Não queremos ser dinamarqueses, não queremos ser americanos. “Queremos ser groenlandeses.”

Egede também disse que está “pronto” para conversar com Trump.

