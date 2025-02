Stephen A. Smith atinge o desempenho da parte do tempo do Serena Williams Super Bowl

Stephen A. Smith Ele não se apegou a compartilhar seus pensamentos sobre Serena WilliamsAparência surpresa durante a apresentação no meio do tempo do Super Bowl de Kendrick Lamar de Kendrick Lamar. O analista da ESPN questionou a decisão da estrela do tênis de participar do programa, que rapidamente causou um debate entre seus primeiros co -Hosts.

Foi o que Stephen A. Smith disse.

O que disse Stephen A. Smith sobre Serena Williams?

Stephen A. Smith não se manteve enquanto a inesperada participação na parte do tempo da Serena Williams Super Bowl.

Durante o episódio de 10 de fevereiro, o Primeiro podcast TakeSmith reagiu a Williams subindo no palco durante a apresentação de “Not Like Us”, de Kendrick Lamar, uma pista de Diss endereçada a Drake. Havia rumores de que Williams havia saído com o rapper no passado e Smith questionou por que ele se envolveria em um momento aparentemente dirigido a ele. Smith disse: “Se eu sou seu marido, estou pensando: ‘Por que você está lá? Ele reconsideraria o casamento dele (através E! Notícias)

Seus cohosts rapidamente se afastaram. Ryan Clark descartou a idéia, brincando que qualquer pessoa casada com Serena Williams seria um “homem armazenado” de forma independente. Shannon Sharpe também interveio, lembrando de Smith que o marido de Williams, Alexis Ohanian, é um empresário de muito sucesso que construiu e vendeu o Reddit por uma fortuna.

Embora Alexis Ohanian não tenha respondido aos comentários de Stephen A. Smith, ele não tinha nada além de elogiar a aparência do Super Bowl de sua esposa. Tomando X (anteriormente Twitter), ele chamou a participação especial de Williams de “meio -Fantastic Parte -Time Show”. Quanto a Williams, ela parecia gostar de sua participação especial. Com uma roupa azul, ela entrou no campo e até recriou sua icônica caminhada de cripta dos Jogos Olímpicos de 2012. Instagram E ele escreveu: “Estamos a meio caminho do Super Bowl”! Eu morri um pouco! “