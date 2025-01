Stephen Curry Lesões Atualização: o treinador Steve revela que poderia jogar o Thunder Match

Os Golden State Warriors estão atualmente em um outono, ocupando a 11ª posição na Conferência Oeste com um recorde decepcionante de 23-23. No entanto, os guerreiros estão tomando todas as medidas para recuperar sua forma, como evidenciado por sua decisão de descansar Stephen Curry devido a ferida Preocupações em sua recente vitória por 114 a 103 contra o Jazz de Utah. Com os fãs preocupados com a saúde do lendário basquete, o treinador -chefe da Golden State, Steve Kerr, passou a fornecer uma atualização sobre a condição do jogador.

O que aconteceu com Stephen Curry?

Ao escrever este artigo, Stephen Curry não sofreu nenhuma nova lesão. Por outro lado, o ousado Paso de Golden State para deixá -lo de lado em sua luta contra Utah tem a ver com suas lutas prolongadas com a tendinite bilateral do joelho.

Falando sobre as possibilidades de Curry de aparecer na próxima partida do Warriors contra o Thunder, Kerr declarou que ainda está otimista sobre a proposição. “Com o consequente, esperamos jogar amanhã. Ele se sentiu como três jogos nas próximas quatro noites com os joelhos onde estão, vamos ser inteligentes sobre isso e vamos lá ”, disse ele.

Kerr também enfatizou a importância de descansar Stephen Curry devido a seus ferimentos em andamento. “Nós o levamos dia a dia, semana a semana, e fazia sentido dar a noite livre e tentar fazê -lo correr pelo resto da semana”, disse o treinador veterano, de acordo com ESPN.

Enquanto o campeão da NBA de quatro tempos ainda poderia participar do Clash do Warriors vs The Thunder, partes de quatro consecutivas já foram perdidas nesta temporada. Portanto, o gerenciamento do estado de ouro optou por pisar cuidadosamente com Stephen Curry para reduzir seus problemas de lesão o mais rápido possível.

Apesar de sua aptidão questionável, Curry impressionou toda vez que teve a oportunidade de pisar na quadra. No momento da redação deste artigo, o proprietário de 36 anos teve uma média de 22,3 pontos, 4,8 rebotes e 6,4 assistências em 37 aparições até agora.