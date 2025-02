Stephen Curry Patrimônio líquido 2025: Quanto dinheiro ganha?

Os ativos líquidos de Stephen Curry em 2025 continuam chamando a atenção enquanto ele está em seu legado como um dos melhores jogadores de basquete. Quatro vezes campeão da NBA e MVP duas vezes, Curry revolucionou o jogo com seus três pontos recorde. Além do tribunal, construiu um próspero império comercial por meio de endossos, mídia e empresas de investimento.

Vamos explorar as fontes de renda -chave que alimentam o impressionante patrimônio líquido de Stephen Curry e sucesso contínuo.

Qual é o patrimônio líquido de Stephen Curry em 2025?

Stephen Curry tem um patrimônio líquido estimado de US $ 240 milhões em 2025.

Sua riqueza vem de seu salário da NBA, endossos, empresas comerciais e investimentos na mídia.

Curry é mais famoso por revolucionar o basquete com seus três pontos de elite, vencendo quatro campeonatos da NBA com o Golden State Warriors e sendo um MVP da liga duas vezes.

O que Stephen Curry faz para ganhar a vida?

Stephen Curry é um jogador profissional de basquete, empresário e investidor. É amplamente considerado um dos melhores atiradores da história da NBA e uma figura -chave para transformar o jogo moderno.

Mais recentemente, Curry recebeu Jimmy Butler Jimmy Butler no Golden State Warriors após um comércio bem -sucedido, com o objetivo de fortalecer as esperanças do título da equipe. Enquanto isso, sua esposa, Ayesha Curry, fechou sua loja de Oakland, Dulce Julio, devido a preocupações de segurança em andamento na área.

Os lucros de Stephen Curry explicaram: Como o dinheiro ganha?

Curry ganha dinheiro de múltiplas fontes:

Salário da NBA – sua extensão de contrato garante US $ 62,6 milhões em 2025tornando -o o jogador mais bem pago da liga. Endossos – Ganhar US $ 47 milhões anualmente de marcas como Under Armour, JPMorgan Chase, Infiniti e Rakuten. Empresas de negócios – Ele possui SC30 Inc.isso gerencia seus investimentos e Mídia unânimeIsso produz filmes e conteúdo de televisão. Defensor da armadura – Dele contrato de vida Com a Under Armour pode aumentar significativamente sua riqueza a longo prazo. Imobiliária – Curry tem propriedades bilionárias Na Califórnia e na Flórida.

Em 2025, Curry lidera o impulso dos playoffs do Warriors com o novo companheiro de equipe Jimmy Butler, com o objetivo de fortalecer suas oportunidades de campeonato. Fora do tribunal, ele expande a mídia unânime, sua empresa de produção de filmes e televisão, e planeja aparecer em uma próxima série de comédia da NBC.

Com contratos recordes, endossos importantes e crescimento dos negócios, a influência de Curry se estende muito além do basquete.