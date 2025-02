Stephen Miller: Doge restaurará a ‘fé e confiança’ no IRS

O vice -diretor do gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, disse que o Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE) restaurará “fé e confiança” no serviço tributário interno (IRS).

Miller ingressou na FOX News na segunda -feira como uma preocupação de que Dege esteja procurando acesso ao sistema do IRS conhecido como Sistema de Recuperação de Dados Integrado (IDRS). Foi perguntado se as informações confidenciais e confidenciais dos americanos estariam agora nas mãos dos densos funcionários.

“Eu te dou minha palavra … a única coisa que está acontecendo aqui é restaurar a neutralidade, a ética, a responsabilidade do IRS de garantir no nível de pagamento, no nível dos sistemas, que podemos identificar sinais e sintomas de alerta Essa grande fraude em grande escala está sendo realizada, que a politização injusta está sendo realizada, essa orientação injusta está ocorrendo ”, disse Miller.

Ele acrescentou que as ações estão sendo realizadas, então “temos fé e confiança no IRS e que dólares do povo americano não são roubados”.

Os principais democratas do Congresso estão procurando respostas para o que Doge planeja fazer no IRS, solicitando qualquer acordo que a agência assinou com a equipe de almíscar e o que, se houver, foram entregues informações, incluindo informações dos contribuintes.

O IDRS é um sistema que a agência usa para receber acesso às contas dos contribuintes. Os funcionários do IRS podem solicitar declarações fiscais, gerar avisos e inserir dados sobre o arquivo de um contribuinte.

A preocupação ocorre quando os funcionários da DOGE também obtiveram acesso ao sistema de pagamento do Departamento do Tesouro, que controla US $ 6 bilhões em fundos federais, incluindo Seguro Social, subsídios federais e registros fiscais dos americanos.

Dege também estabeleceu contas na plataforma social X para o IRS e a Comissão de Ações e Valores (SEC).

Em defesa de Doge, Miller disse na segunda -feira que o governo federal não captura uma “pequena fração” da fraude que ocorre. A obtenção de acesso ao sistema permitirá que o governo Trump aborde a fraude fiscal e “proteja a integridade desses sistemas em que os americanos confiam”.

“Quando falamos sobre Doge, de quem estamos falando?” Miller disse. “Estamos falando sobre a equipe que serve ao presidente dos Estados Unidos, que é nomeado pelo presidente, que informa a Casa Branca”.

“Isso faz parte da infraestrutura formal do governo federal. Esse é o mais alto nível de responsabilidade que pode ter, em vez de um funcionário de carreira que, até agora, tem sido completamente imune a qualquer forma de responsabilidade ”, acrescentou.

Fonte