Steve Bannon diz a Elon Musk para “sentar e estudar”

O ex-conselheiro de Trump, o ex-presidente eleito Steve Bannon, disse ao bilionário da tecnologia e aliado de Trump, Elon Musk, para “sentar e estudar” em meio a uma disputa em curso entre os apoiadores do presidente eleito no Vale do Silício e sua base anti-imigrante para vistos para altamente qualificados. trabalhadores.

“Eles são recém-convertidos”, disse Bannon na terça-feira em seu podcast “War Room”, referindo-se a Musk e aos outros novos apoiadores de Trump no mundo da tecnologia.

“Amamos os convertidos”, acrescentou. “Mas os convertidos sentam-se e estudam durante anos e anos e anos para se certificarem de que compreendem a fé, compreendem as nuances da fé e compreendem como internalizar a fé.”

“Não suba ao púlpito na sua primeira semana aqui e comece a dar sermões às pessoas sobre como as coisas vão ser”, continuou Bannon. “Se você fizer isso, arrancaremos sua cara.”

Musk, que antes evitava a política, tornou-se uma figura-chave no círculo íntimo de Trump desde que investiu pelo menos 250 milhões de dólares em esforços para impulsionar a sua campanha. O CEO da Tesla e da SpaceX co-presidirá o novo “Departamento de Eficiência Governamental” ao lado do colega empresário de tecnologia Vivek Ramaswamy.

Vários outros executivos tecnológicos, incluindo alguns antigos doadores democratas, também apoiaram Trump neste ciclo, abalando a imagem de Silicon Valley como um bastião liberal.

No entanto, Musk, Ramaswamy e seus colegas conservadores do Vale do Silício se encontraram em desacordo com a tradicional base MAGA de Trump na semana passada, em meio a um debate sobre os vistos H-1B.

Depois que Trump nomeou o capitalista de risco Sriram Krishnan como conselheiro político sênior em inteligência artificial, a ativista de extrema direita Laura Loomer ressurgiu seus comentários do mês passado, instando Musk a considerar a remoção dos limites dos países nos green cards para “desbloquear” a imigração altamente qualificada. Loomer considerou a nomeação de Krishnan “profundamente perturbadora”.

Os colegas conservadores de Krishan, no Vale do Silício, vieram em sua defesa, argumentando que são necessários trabalhadores estrangeiros altamente qualificados para preencher lacunas na força de trabalho, especialmente na indústria tecnológica.

O debate tornou-se cada vez mais controverso nos últimos dias, com Musk a chamar os seus colegas apoiantes de Trump de “tolos desprezíveis” que “devem ser eliminados do Partido Republicano, pela raiz e pelos ramos”.

Enquanto isso, Loomer acusou Musk de cancelá-lo e censurar suas postagens no X por causa da disputa. Ele apareceu no programa “War Room” de Bannon na segunda-feira, onde criticou Musk como um “cliente do estágio 5”.

