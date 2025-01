Steve Bannon diz que vai “derrotar” o “verdadeiramente malvado” Elon Musk

O ex-conselheiro do presidente eleito Trump, Steve Bannon, prometeu “derrotar” o bilionário da tecnologia Elon Musk, chamando-o de “verdadeiramente mau”.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Apresentado por MediaiteBannon criticou duramente Musk, que Trump escolheu para co-liderar o “Departamento de Eficiência Governamental”.

“Farei com que Elon Musk saia daqui até o dia da posse”, disse Bannon, acrescentando: “Ele é um cara verdadeiramente mau, um cara muito mau”. “Tornei pessoal derrubar esse cara.”

Com Trump assumindo o cargo pela segunda vez em breve, a influência de Musk na próxima administração permanece incerta.

Bannon criticou Musk pelo debate contínuo sobre os vistos H-1B. Musk apoia o programa de trabalho que permite aos Estados Unidos atrair talentos internacionais. A base de Trump, porém, não apoia o programa, alimentando uma briga sobre o assunto.

Alguns dizem que o visto atrai talentos profissionais para o país, enquanto outros dizem que permite aos empregadores contratar pessoas de fora do país e pagar aos trabalhadores menos do que pagariam se contratassem um cidadão americano.

O próprio Musk já foi portador de visto H-1B, pois é da África do Sul.

“Essa coisa do visto H-1B tem a ver com todo o sistema de imigração sendo manipulado pelos senhores da tecnologia, eles usam isso em seu benefício, as pessoas estão furiosas”, disse Bannon.

Ele criticou a herança de Musk e chamou os sul-africanos de o povo mais racista do planeta.

“Eu deveria voltar para a África do Sul”, disse Bannon. “Por que temos sul-africanos, as pessoas mais racistas do planeta, sul-africanos brancos, fazendo comentários sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos?”

Bannon continuou a acumular críticas, dizendo que Musk tem a maturidade de uma “criança” e só está interessado em aumentar a sua riqueza.

The Hill entrou em contato com Musk para comentar.

Fonte