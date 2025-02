Steve Wozniak Patrimônio líquido 2025: Quanto dinheiro ganha?

Steve WozniakO patrimônio líquido em 2025 continua a intrigar entusiastas da tecnologia e especialistas do setor. Como co -fundador da Apple e pioneiro na ciência da computação pessoal, Wozniak desempenhou um papel fundamental na configuração da tecnologia moderna.

Vamos explorar as fontes de renda que contribuem para os ativos líquidos de Steve Wozniak e sua influência contínua no mundo tecnológico.

Quais são os ativos líquidos de Steve Wozniak em 2025?

Steve Wozniak tem um patrimônio líquido estimado em US $ 120 milhões em 2025.

Sua riqueza vem de suas contribuições para a Apple, compromissos de fala, empresas comerciais e investimentos.

Wozniak é mais famoso por encaminhar a Apple com Steve Jobs e projetar computadores da Apple e Apple II, que desempenharam um papel crucial no aumento da ciência da computação pessoal.

O que Steve Wozniak faz para ganhar a vida?

Steve Wozniak é engenheiro, empresário de tecnologia e filantropo. Embora ele não desempenhe mais um papel ativo na Apple, ele continua fazendo aparições públicas, pronunciando discursos de abertura e investe em novas empresas de tecnologia.

Mais recentemente, Wozniak falou sobre a IA nos dias de nenhum código de criação da Flórida 2025, visitou a sede da Omega com o co -fundador do Privateer, Alex Fielding e se reuniu com o Homebrew Computer Club. Ele também compartilhou o ceticismo sobre a IA e continua seu trabalho com a Privater, concentrando -se em resíduos orbitais e gerenciamento de dados de satélite.

Eles explicaram os lucros de Steve Wozniak: como o dinheiro ganha?

Wozniak ganha dinheiro Várias atividades profissionais:

Companhia Espacial Privada -Corsario coberto, que se concentra nos dados de satélite e na sustentabilidade do espaço. Reality shows e investimentos – Serve como membro do painel em caçadores de unicórnios, um show de investimento inicial. Tecnologia e defesa consultoria – Wozniak continua trabalhando com iniciativas e organizações tecnológicas. Compromissos – Ele freqüentemente fala em universidades e conferências tecnológicas.

Em 2025, Wozniak permanece ativo em tecnologia, exploração espacial e falar em público, promovendo a IA ética, expandindo para corsários e participando de discussões tecnológicas globais. Seu impacto atinge muito além da Apple.