Steven Spielberg convenceu Ke Huy Quan a estrelar um filme de ação Love Hurts

Steven Spielberg convencido Ke Huy Quan que deveria estrelar o novo filme de comédia de ação Love Hurts.

Love Hurts será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em fevereiro próximo pela Universal Pictures. Quan, que ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em Everything Everywhere All at Once, de 2022, interpreta um personagem chamado Marvin no filme ao lado de Ariana DeBose como Rose.

conversando com Revista ImpérioQuan relembrou como Spielberg o convenceu a assumir o papel principal em Love Hurts. Quan e Spielberg trabalharam juntos anteriormente em Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984, no qual Quan jogou Short Round.

O que Ke Huy Quan disse sobre Steven Spielberg e Love Hurts?

“Eu estava em um evento com Steven Spielberg e ele me perguntou: ‘Ke, como você está?’ Eu disse: ‘Steven, não estou indo muito bem’. Por causa de todo o amor e apoio que recebi durante a temporada de premiações, fiquei tão preocupado que, fosse o que fosse que fizesse a seguir, ficaria desapontado”, disse Quan. “Steven foi muito generoso. Ele disse: ‘Ke, vamos almoçar.’ E eu contei a ele sobre esse projeto e propus a ele. Ele disse: ‘Ke, isso é ótimo. Faça isso.'”

Quan explicou que o nervosismo que sentiu ao estrelar Love Hurts não se devia ao roteiro; em vez disso, ele queria ter certeza de que poderia interpretar um herói de ação antes de assinar para o papel.

“Não pensei que alguém que se parecesse comigo pudesse desempenhar esse papel. Felizmente eles não me abandonaram. “Eles voltaram pela terceira vez”, disse ele. “…Eu entrei e eles tinham slides realmente elaborados comigo como personagem principal. Foi aí que comecei a ver isso de forma diferente. ‘Oh, eles estão tentando criar um tipo diferente de herói de ação. Não do tipo que vimos há décadas, mas algo novo.”

Love Hurts estreia nos cinemas dos EUA em 7 de fevereiro de 2025.