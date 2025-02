Foi no seu sangue que o homem de 30 anos deveria criar história. Literalmente.

Em meados de -2024, o paciente foi submetido a um transplante de rim. Embora fosse relativamente jovem para um transplante, não há onde permanece único. Ele tinha o grupo sanguíneo de Bombaim extremamente estranho, o que o impediu de receber órgãos ou até transfusões de sangue de quem não tinha o mesmo grupo sanguíneo que passava por suas veias.

Mas foi exatamente isso que ele fez: a mãe dela doou o rim, embora ela não tivesse o grupo sanguíneo de Bombaim. Os médicos internacionais de Myot em Chennai, que haviam realizado transplantes de sangue cruzados por quase duas décadas, estavam dispostos a atravessar a loira em um setor sem precedência: ninguém havia tentado uma partida de sangue cruzado em um paciente do grupo de Bombaim nunca antes.

Um puro milagre

Em um artigo recente publicado na revista revisada por colegas Relatórios renais internacionaisA equipe que trabalhou no transplante, Rajan Ravichandran, Yashwanth Raj T. e Kanakaraj Arumugam, relaxou para a posteridade como uma equipe de médicos em Chennai alcançou o que não há muito tempo poderia ter sido apresentado como um milagre. “Era impossível para pacientes com grupo sanguíneo de Bombaim receber sangue ou órgãos de outro grupo sanguíneo, até que fosse”, disse o nefrologista principal Dr. Ravichandran.

A história que acredita começa há quase duas décadas, quando foi treinado no Japão para realizar transplantes de sangue cruzados, referindo -se ao transplante feito quando doadores e destinatários têm diferentes tipos sanguíneos. Em 2010, ele e sua equipe nos hospitais de Myot usaram um rim de um doador com sangue de grupo B em um destinatário com o Of Blood Group, com sucesso. Usando um procedimento especial chamado Plasmapherese de Filtração Dupla (DFPP) desenvolvido pelos japoneses, a equipe fez com que o paciente se registrasse em uma semana e retornasse ao trabalho de software dentro de três meses.

“O requisito mais essencial no transplante é uma coincidência de grupos sanguíneos, idealmente, o próprio grupo sanguíneo do paciente, ou caso não esteja disponível para nenhum grupo para o qual seu sangue não carregue anticorpos”, disse Ravichandran.

O corpo usa anticorpos para detectar e neutralizar corpos estranhos, enquanto os antígenos são proteínas ou carboidratos encontrados na superfície das glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas e determinam o tipo sanguíneo.

Grupo sanguíneo de Bombaim

Bombaim, também conhecido como HH, o grupo sanguíneo é um grupo sanguíneo raro descoberto pela primeira vez em Mumbai em 1952 por YM Bherend. As principais diferenças entre o grupo sanguíneo de Bombaim e os grupos sanguíneos comuns de ABO são encontrados na presença (ou ausência) do antígeno H, que é o bloco de construção fundamental para o sistema de grupo sanguíneo ABO.

Em indivíduos normais, o antígeno H serve como uma estrutura básica para os antígenos de construção A e B. Em indivíduos no grupo sanguíneo de Bombaim, o gene responsável pela produção do antígeno H é mutado ou ausente; portanto, nem os antígenos nem B podem ser formados .

Portanto, essas pessoas não podem receber transfusões de sangue de qualquer grupo ABO, incluindo o tipo O, que possui o antígeno H. só pode receber sangue de outro doador do grupo sanguíneo de Bombaim. Sua prevalência é de aproximadamente 0,0004% (um em 4 milhões) da população humana total. Embora caia para um milhão na população européia e um em 10.000 em Mumbai, o ato de encontrar um doador continua desencorajador.

Desafios clínicos

Também foi desencorajador para esse paciente de índice. O problema não era encontrar um doador para um rim: sua mãe estava ansiosa para doar a dele; O solavanco era que seu corpo o rejeitaria diretamente porque eles tinham grupos sanguíneos diferentes. “Decidimos que era hora de usar os princípios da coincidência de sangue cruzado que usamos para o tipo ABO aqui também. Assumimos que era uma situação semelhante e decidimos usar a técnica japonesa do DFPP ”, disse o Dr. Ravichandran.

“Depois de identificar o grupo sanguíneo de Bombaim, você sabe que ele tem anticorpos anti-H. Primeiro, medimos os anticorpos anti-A e anti-B no sangue, como fazemos no caso de partidas de sangue cruzado. Aqui, além disso, você também deve medir os níveis para anticorpos anti-H e níveis de valor. O próximo passo é dar uma injeção de anticorpos monoclonais ao paciente para esgotar as células B que produzem anticorpos ”, disse ele.

Como os autores detalhavam no documento, os desafios clínicos nesse cenário, mesmo entre aqueles com rica experiência de transplante de sangue cruzado, o órgão doador.

Em particular, não há precedência para isso; portanto, é preciso assumir um nível seguro de concentração de anticorpos. Existe um alto risco de rejeição de hiper-suporte, uma vez que os anticorpos anti-H são mais poderosos que os anticorpos anti-A ou anti-B.

“Depois de determinar o título (níveis) dos anticorpos, começamos a plasmaférese, que novamente elimina os anticorpos no sangue, reduzindo as possibilidades de rejeição. Isso foi combinado com imunossupressor de IVIG (imunoglobulina intravenosa) para suprimir ainda mais os anticorpos, evitando assim o hiperazuto do órgão.

Todo dia alternativo, a equipe media o nível de anticorpos no paciente. “Normalmente para anti-A e anti-B, consideramos que uma concentração de anticorpos 1 em 16 é um ponto de segurança ideal para iniciar o transplante. Comece em 1 em 256, depois abaixamos, abaixamos os anticorpos presentes. No Anti-H, simplesmente não há corte, então fizemos algumas suposições ”, afirmou.

Uma nova esperança

No que deveria ser um título de anticorpo seguro e de rejeição, a cirurgia de transplante foi realizada. A equipe visitou o estado em busca de unidades de unidades de grupo sanguíneo de Bombaim, caso o paciente precise dele durante a cirurgia de transplante, uma vez que a transfusão de sangue cruzado não é possível. No entanto, eu não precisava disso. A cirurgia passou uma brisa e não houve complicações durante ou após a cirurgia, disse a equipe.

Embora não haja literatura publicada sobre a acomodação de anticorpos anti-H por enxerto, pois não havia sido testado antes, nesse paciente os médicos pareciam ter alcançado um estado de títulos de anticorpos sem rejeição e não houve rejeição. As duas primeiras semanas, que também são cruciais para decidir se o órgão será rejeitado, também aprovado sem incidentes, disseram os médicos.

Seis meses depois, o paciente está bem e pode retomar suas atividades antes do transplante, agradecido por como o impossível foi possível para ele e, esperançosamente, por outros no grupo sanguíneo de Bombaim, se forem exigir um transplante.