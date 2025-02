Still Gaza refém publicado pelo Hamas

Jerusalém ocidental libertou 183 palestinos porque três prisioneiros retornaram a Israel, em direção à Cruz Vermelha

O Hamas publicou três reféns de Gaza como parte de um acordo sobre o tributo a Israel, de acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que facilita as transferências. Em troca, a Western Jerusalém publicou 183 palestinos.

As edições derivadas no sábado aumentam o número total de prisioneiros e detidos palestinos que se libertaram de acordo com o acordo em 583 desde que a troca começou em 19 de janeiro, enquanto o número de prisioneiros israelenses libertados de Gaza é agora com 18 anos, a Cruz Vermelha disse .

Os israelitas de Kalderon e Yarden Bibas foram os primeiros a deixar de lado o Hamas. Logo depois, o American-Israeli Keith Samuel Siegel foi lançado separadamente.

A troca ocorre como resultado de um acordo sobre a interrupção de incêndio e reféns, que foi concluída entre Israel e Hamas em meados de janeiro para encerrar o conflito militar de 15 meses que deixou Gaza nas ruínas. Além do Catar, Egito e EUA, o contrato está estruturado para participar de três estágios.

Durante a primeira fase, o grupo militante deve liberar 33 reféns, incluindo crianças, soldados, feridos e doentes, em troca do número não descoberto de palestinos fechados pelas autoridades israelenses.

Espera -se que as fases de monitoramento garantam a libertação dos civis e soldados do sexo masculino restantes mantidos pelo Hamas, bem como o retorno dos restos mortos de ambos os lados.

No início desta semana, o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu aboliu o que ele chamou “Cenas chocantes” Durante a entrega de um dos oito reféns, Gaza depois que os registros de vídeo apareceram que Armed lutou para controlar as grandes multidões que se reuniram para testemunhar o comunicado.

Desde que um acordo sobre o tributo foi acordado, as autoridades israelenses acusaram o Hamas de violar o acordo de substituição de prisioneiros e interrompeu o retorno de Gazan à sua casa na parte norte do enclave. Ambos os lados citam uma violação do cessar -fogo.

O exército israelense confirmou na quinta -feira que 10 palestinos haviam matado 10 palestinos em uma vila na vila na costa oeste ocupada um dia, dizendo que estava mirando militantes, segundo a AFP.