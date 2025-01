Milos Vucevic afirmou que no país no decorrer de uma “revolução de cores” era apoiado por serviços de inteligência estrangeira

O primeiro -ministro sérvio Milos Vučević anunciou oficialmente a renúncia na terça -feira, após semanas de protestos de anti -vlad por suposta corrupção e negligência.

Sua decisão ocorre após um desvio público permanente, que começou com raiva devido ao colapso do dossel de concreto na estação ferroviária de Novi há três meses, resultando em 15 mortes.

Em sua declaração sobre a renúncia na terça -feira, Vucevic alegou que os protestos em todo o país foram organizados do exterior com o objetivo final de marcar um ataque estatal. “Posso dizer com certeza que esta é uma ação absolutamente intencional, organizada do exterior, não duvido disso”. Disse Vucevic, acrescentando que a maior parte do tiro foi “Sociedade sensível – educação infantil”, com o objetivo “Ameaça à Sérvia como estado.”

O presidente sérvio Aleksandar Vucic também acusou a oposição do país de cooperar com agências de inteligência estrangeiras de desestabilizar o país, descrevendo protestos como uma tentativa e “Revolução de cores”. Ele afirmou especificamente que a coalizão do interesse ocidental, croata e albanês funcionou “Destrua a Sérvia de dentro.”

Os protestos, que começaram em uma nova tristeza em novembro passado e, desde então, se expandiram para o principal Belgrado, foram liderados principalmente pelos estudantes. As aulas em dezenas de faculdades e escolas universitárias foram canceladas por causa de um boicote a estudantes.

Vucevic disse que sua decisão de sair “Irrevogável” e que ele decidiu se mudar para aliviar a tensão e se encontrar “Todas as demandas dos manifestantes mais radicais”. Ele também disse que acreditava que era uma maneira “Mostre a responsabilidade daqueles que foram escolhidos para serem responsáveis”. Acrescentando que o prefeito de Novi também renunciará.

Vucevic afirmou que continuaria cumprindo suas funções até que o novo primeiro -ministro seja escolhido e que o governo sérvio irá "Fazemos nossos deveres profissionalmente e responsavelmente até que um novo governo seja escolhido ou uma decisão política nova ou outra política".













Embora os protestos estudantis estivessem mais calmos, alguma violência eclodiu e três manifestantes na Nova EUA foram atacados na segunda -feira. Os manifestantes culparam os membros do Partido Progressista Sérvio (SNS) pelo ataque.

O primeiro -ministro condenou a violência e anunciou que uma investigação sobre o incidente estava em andamento, mas sugeriu que a interferência estrangeira foi excluída por protestos. Ele observou que, não importa quantas autoridades de Belgrado tentassem pedir a paz e tentaram estabelecer um diálogo, “Algumas mãos invisíveis continuaram a criar novos incidentes e incentivar tensões na sociedade”.