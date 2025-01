Stormzy Net Worth 2024: Quanto dinheiro ele ganha?

Patrimônio líquido de Stormzy em 2024 tornou-se um tema de grande interesse entre os fãs. O rapper britânico recentemente ganhou as manchetes depois de falar sobre como ficar em forma e como Beyoncé o inspirou a fazê-lo.

Você está curioso para saber o patrimônio líquido atual de Stormzy e o que contribui para sua riqueza? Aqui está tudo o que você precisa saber.

Qual é o patrimônio líquido de Stormzy em 2024?

Stormzy tem um patrimônio líquido estimado em US$ 25 milhões. em 2024.

O patrimônio líquido de Stormzy em 2024 consiste nos ganhos de sua carreira musical. Ele é um dos rappers mais famosos do Reino Unido, mais conhecido por seus singles de sucesso como “Big For Your Boots”, “Vossi Bop” e “Crown”.

Além disso, o músico ganhou mais de 30 prêmios e diversas indicações. Estes incluem três AIM Independent Music Awards, um MTV Europe Music Award e prêmios globais de Melhor RnB, Hip Hop ou Grime e Melhor Canção.

O que Stormzy faz?

Stormzy é um rapper e músico.

Mais recentemente, Stormzy lançou o videoclipe “Cry No More”. Foi uma colaboração com Headie One. Anteriormente, ele também produziu vários álbuns como Gang Signs & Prayer e This Is What I Mean.

Explicação dos ganhos de Stormzy – Como ele ganha dinheiro?

Stormzy ganha dinheiro com sua carreira musical. Ele também aumentou seu patrimônio líquido por meio de investimentos e outros empreendimentos criativos.

carreira musical

A carreira musical de Stormzy é sua principal fonte de renda. Desde o início de sua carreira, produziu diversos sucessos, vários dos quais conquistaram duas ou três certificações de platina.

Investimentos

Stormzy investiu recentemente no Padel Social Club, ingressando como sócio devido à sua paixão por este esporte. Esta é a principal comunidade de padel do Reino Unido, oferecendo duas taxas de adesão: uma adesão anual de £ 360 e uma adesão mensal de £ 33.

Outros empreendimentos

Em 2019, Stormzy lançou um selo intitulado #Merky Books com a divisão William Heineman da Penguin Random House. Esta gravadora publicou seu livro Rise Up: The #Merky Story So Far.

Além disso, Stormzy se interessou por atuar. Ele apareceu no drama policial de 2016 de Noel Clarke, Brotherhood, onde desempenhou o papel coadjuvante de Yardz.