STUART HOGG NET PATO DE 2025: Quanto dinheiro ganha?

Stuart Hogg‘s Patrimônio líquido em 2025 Reflete seu sucesso duradouro no rugby profissional. Como um dos mais famosos jogadores de Rugby Union da Escócia, ele construiu uma sólida base financeira ao longo de sua carreira como jogador, empresas e garantias. Mesmo depois de fugir do rugby internacional, seus lucros ainda são substanciais.

Vamos explorar como Hogg continua a gerar renda e manter sua posição financeira.

Qual é o patrimônio líquido de Stuart Hogg em 2025?

Stuart Hogg tem um patrimônio líquido estimado de US $ 1,5 milhão em 2025.

Sua riqueza vem principalmente de contratos profissionais de rugby, patrocínios e empresas comerciais. Depois de jogar pelo Glasgow Warriors e Exeter Chiefs antes de se mudar para Montpellier na Liga dos 14 melhores da França, ainda é um dos nomes mais reconhecidos do rugby escocês.

O que Stuart Hogg faz para ganhar a vida?

Stuart Hogg é um sindicato profissional de rugby atualmente assinado Montpellier No top 14 francês.

Hogg deixou sua marca como um apoio dinâmico à seleção nacional da Escócia, capturando a equipe e desempenhando um papel fundamental em vários torneios de seis nações. Depois de se retirar do rugby internacional em 2023, ele continuou a competir no nível do clube, garantindo um contrato com Montpellier em 2024.

Os lucros de Stuart Hogg explicaram: Como eles ganham dinheiro?

A entrada de Hogg vem de várias fontes -chave, incluindo o seguinte:

Contratos de rugby

Hogg ganhou salários substanciais dos contratos de seu clube ao longo dos anos. Segundo relatos, em Exeter Chiefs, ele estava ganhando £ 580.000 por ano, o que o tornou um dos jogadores de rugby mais bem pagos na Escócia. A mudança de 2024 para Montpellier veio com um contrato ligeiramente reduzido, agora avaliado em aproximadamente £ 350.000 por ano.

Empresas de negócios

Fora do rugby, Hogg se aventurou nos negócios, incluindo co -propriedade Finsbay FlatironUma grelha popular em Glasgow. Seus esforços de negócios ajudam a diversificar sua renda além do rugby.

Marcas e colaborações de marca

Hogg garantiu associações lucrativas com marcas como Adidas e Johnstons de Elgin, o último com uma colaboração de roupas de malha de luxo. Esses endossos aumentaram seus lucros enquanto reforçam sua reputação como uma figura esportiva comercializada.