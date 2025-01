Sua amigável revisão do Homem-Aranha do bairro 1 e 2: com grande poder vem um ótimo show da Marvel

Homens de aranha paredes mascaradas aterrorizaram nossas telas de televisão! Enquanto a revisão de J. Jonah Jameson de Seu bairro amigável do Homem-Aranha Eu começaria algo assim, sempre tive afinidade pelo famoso shooter da web. Tornou -se uma das figuras mais emblemáticas da cultura pop, e eu sou algo como uma cabeça na web. O universo cinematográfico da Marvel viu muitos atores assumirem esse papel de Tom Holland a Andrew Garfield e Tobey Maguire. Desta vez, Hudson Thames assume o papel da voz nesta nova série de animação que chega ao Disney+, repetindo seu papel como o que acontece sim?

Seus episódios amigáveis ​​de Homem-Aranha-Aranha foram uma luz brilhante para o MCU. Os recentes ingressos de televisão no MCU não foram capazes de me impressionar, o que aconteceria se? Temporada 3 Uma Agatha o tempo todo. Mas os dois primeiros episódios foram um prazer maravilhoso, que mostra que você não pode estar errado com Peter Parker. Gostei de todos os filmes do Homem-Aranha que recebemos desde a tomada de Tobey em 2002, que foi o que tornou tão maravilhoso ver que esse programa começaria da mesma forma: Peter passando pelo Queens para chegar à escola a tempo.

A captura? É o primeiro dia de Peter na Midtown High School. Este programa serve como uma história de origem para ele, apesar de não ocorrer na continuidade principal do MCU. Localizado em um universo alternativo próximo, Peter é mordido por uma aranha radioativa e, quando chegamos a eles alguns meses depois, ele se tornou o incrível homem da aranha. É divertido vê -lo em seus primeiros dias. Uma das críticas mais comuns dos filmes do MCU de Tom Holland é que ele quase sempre assume ameaças multiverso com vilões que têm motivações que se estendem muito além do Homem-Aranha como personagem. As pessoas ansiavam por uma história mais forte do Homem-Aranha; Esta é essa história.

Você se lembra daquela cena em Capitão América: Guerra Civil, onde Tony Stark chegou ao quarto de Peter, depois mostra imagens dos primeiros dias de Peter como o Homem-Aranha com um terno caseiro? Seu amigável Homem-Aranha do bairro acontece no período de tempo na carreira do Homem-Aranha, onde isso está acontecendo. Este show representa os momentos clássicos de pequena escala do Homem-Aranha que combatem o crime nas ruas de Queens. Temos o nosso sutil concorrente a Live Action MCU, incluindo um “Faça uma camera!” Guy Spider-Man: Homecoming, mas esse programa conta sua própria história.

Um fato divertido sobre esse programa é que ele ocorreria originalmente na continuidade original do MCU. Essa iteração do Homem-Aranha teria sido a versão mais jovem do personagem de Tom Holland, servindo como uma espécie de prequel de sua trilogia do Homem-Aranha. Mas a equipe criativa achou isso muito restritivo e agora temos um programa que obtém a liberdade de fazer coisas novas. O melhor amigo de Peter na escola é uma ótima garota chamada Nico Minoru (Grace Song) e está apaixonada por sua ex -babá, Pearl (Cathy Ann), com quem ela vai para a escola. Mas ele está namorando o capitão de futebol Lonnie (Eugene Byrd), que prova ser um personagem muito mais interessante do que ele inicialmente esperava. Uma sequência com Lonnie mostra o racismo casual que enfrenta para crescer como uma adolescente negra, e veremos sua vida em casa logo depois.

A escrita está em questão, já que todos temos piadas de Spidey, pois enfrenta males de baixo nível na rua. Há usos divertidos de seus poderes enquanto frustrantes criminosos e, sob tudo, temos a versão clássica das lutas que Peter Parker implica. Nas palavras de um infame goblin verde, ele está lutando para ter tudo o que quer enquanto o mundo tenta escolhê -lo. Balanceamento do trabalho escolar, um estágio, sua vida social, a garota que ela gosta e uma vida dupla como guarda mascarada sempre foi a maior luta de Pedro, e seu bairro amigável do Homem-Aranha capturou brilhantemente o caos da vida de Pedro.

Tamisa se torna um excelente trabalho de voz como esse super -herói adolescente. Uma das opções de elenco mais surpreendentes é Colman Domingo como Norman Osborn

Essa iteração do personagem não é vista exatamente como ele normalmente nos quadrinhos, mas colocar esse tepiano, atualmente indicado ao Oscar por seu papel em Sing Sing, parece óbvio em retrospecto. Ele tem uma voz forte que se encaixa perfeitamente no espírito desse personagem, e o domingo demonstra seu valor em uma quantidade limitada de tempo na tela nesses dois primeiros episódios. À medida que o programa continua, provavelmente terá um papel mais importante como esse personagem, e mal posso esperar para ver o que mais você tem sob a manga.

Seu amigável Homem-Aranha do bairro oferece um experimento interessante. O problema com muitos episódios do que aconteceria se? Se eles oferecem conceitos selvagens e depois os resolvam o mais rápido possível para se encaixar em um episódio de 30 minutos. Este programa nos pergunta: “O que acontece se Norman Osburn se tornar o mentor de Peter em vez de Tony Stark?” E estamos prestes a ter uma série completa que pode oferecer a resposta a essa pergunta fascinante. Esse show é um bom momento na web até agora, muitas vezes animado no estilo de uma história em quadrinhos, e merece ser visto por qualquer fã dessa infame cabeça na web.

Pontuação: 8/10

Conforme explicado pela Política de Revisão da Compingeon, uma pontuação de 8 é equivalente a “ótima”. Embora existam alguns pequenos problemas, essa pontuação significa que a arte é bem -sucedida em seu objetivo e deixa um impacto memorável.