Subanallah, os oficiais de Damkar encontraram muçulmanos e não queimados no Alcorão em Glodak Plaza

Yakarta, vivo – Glodok Plaza sofreu um incêndio grave na quarta -feira, 15 de janeiro de 2025. O grande incidente do incêndio deixou a tristeza para as famílias das vítimas. De acordo com os dados até 28 de janeiro de 2025, pelo menos 13 corpos foram evacuados do Glodok Plaza, West Yakarta.

Em meio às notícias dos grandes incêndios que ocorreram lá, o coordenador de controle de Damkar, de West Yakarta, Budiman revelou o quão surpreendente ele encontrou enquanto evacuava. Ele disse a ele que havia uma sala que mede 4×5 metros no oitavo andar, que é um lugar para o culto dos funcionários. Mova para conhecer a história completa, vamos lá!

“Este também é um dos milagres de Deus para salvar o lugar. Portanto, há uma pequena mesquita cujo tamanho não é muito grande de aproximadamente 4×3 ou 4×5 m, afetado apenas”, disse o RJL do YouTube 5, quinta -feira 30 de janeiro de 2025.

 A localização do incêndio do Glodok Plaza recebeu uma linha policial

Além disso, Budiman revelou, ao varrer a localização, ele só viu algumas partes da sala afetadas pelo fogo. Se o tapete geralmente for objetos inflamáveis, mas não com o tapete da sala. Além disso, o Alcorão em Musala ainda está em um estado completo, apenas as bordas são afetadas pelo incêndio.

“De fato, já existem marcas de fumaça, então entrando na sala, na verdade, existem algumas partes que queimam sem queimar, como limitar cortinas. Há uma cortina vermelha que não queima, há um tapete da frente, geralmente o O tapete é um calor inflamável.

Ele acrescentou que, quando parecia um todo, 80 % da sala de Musala no chão ainda estava em um estado completo.

“Depois de revisar, graças a Deus, o Musala não foi queimado como um todo, 80 %. Apenas as partes da frente, perto da área de queima. A frente que só foi afetada foi o que encontramos ontem”, explicou.

Budiman revelou que o local de culto se tornou a única sala que não queimou no oitavo andar, para fazer de Damkar oficial da época não acreditar.

“Se de acordo com o nosso ponto de vista, porque o lugar está um pouco longe da multidão. Mas quando é visto no oitavo andar, um total acabou, mas isso não é. Eu também denunciei ao oficial de piquetes do Sr. Joko, ele “realmente” eu não acho.