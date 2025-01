Subhadra inspeciona edifícios em ruínas, terras invasoras de Zilla Parishad em Gopalapatnam

O presidente de Zilla Parishad, J. Subhadra e o diretor executivo do ZP, P. Narayana Murthy, inspecionaram o acomodação do turista que se estendeu por 1,09 acres perto da estação ferroviária de Gopalapatnam na segunda -feira. Eles também inspecionaram as terras invasoras de Zilla Parishad na área.

Mais tarde, a Sra. Subhadra visitou a ZP High School na área e interagiu com professores e alunos. Ela perguntou sobre a implementação do esquema de refeição de meio dia e os banhos escolares inspecionados. Ele também visitou o complexo esportivo distrital, interagiu com treinadores de educação física e perguntou sobre as instalações lá.

Ele inspecionou o shopping supostamente construído nas terras invadidas da ZP High School, visitou as vagas que pertencem à Zilla Parishad em Purushottapuram e instruiu os funcionários que tomavam medidas para parar a invasão.