Submerso inundado para 60 cm, 4 aldeias em Tangorang Clean Water

Tangerang, vivo – A chuva que atingiu várias áreas causou inundações em vários pontos, uma das quais estava na Regency of Tagerang, Bantenn.

Nata, até 4 aldeias, a cidade de Kedung, o povo de Kandawati, o povo de Gunung Kaler e o povo de Ossaam no distrito de Gunung Kaler, a regência de Tangerang, experimentou inundações com altura de até 60 centímetros.

Como resultado, 330 cabeças da família tiveram dificuldade em obter água limpa, porque as inundações ainda estavam encharcadas em sua residência, apesar de se retirar gradualmente.

Como resultado, em ajudar os moradores a obter água limpa, a Regency of the Indonésia Cruz Vermelha (PMI) distribui assistência para as vítimas de inundações no distrito de Gunung Kaler, na forma de 15.000 litros de água limpa em quatro aldeias.

O vice -presidente da Divisão de Gerenciamento de Desastres do PMI de Tagerang Regency, Suptarji Rustam, disse que a distribuição de assistência para as vítimas das inundações foi realizada pelo PMI como um esforço para ajudar as vítimas afetadas, incluindo água limpa e logística

“A assistência à água limpa é uma necessidade básica da comunidade na vida cotidiana dos moradores, como cozinhar bebidas e outros”, disse, terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

Ele também distribuiu outra assistência logística na forma de macarrão e lanches instantâneos, além de cobertores para as vítimas.

“Também distribuímos dezenas de lanches, 750 lanches (ed de pão) e 70 pacotes de mantas para vítimas de inundações”, disse ele.