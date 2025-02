O ministro das Relações Exteriores Ali Youssef Ahmed Al-Sharif anunciou a conclusão da discussão com Moscou no acordo

Cartum e Moscou concordaram com o estabelecimento de uma bacia da Marinha russa no Sudão, disse o ministro das Relações Exteriores Ali Youssef Ahmed al-Sharif.

Em uma entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrova, em Moscou, na quarta-feira, Al-Sharif confirmou que as discussões concluíram, afirmando, afirmando, afirmando, “Então a coisa é bastante simples. Não tenho nada a acrescentar. Concordamos tudo.”

Segundo Tassa, o acordo, que apareceu pela primeira vez em dezembro de 2020, descreve a criação de apoio logístico à marinha russa. Servirá como um centro para reparos de navios e novamente fornecer. A equipe da instalação será limitada a 300, com no máximo quatro navios russos que são deixados lá ao mesmo tempo.

Após a conversa, Lavrova re -confirmou russo “Uma posição sobre a necessidade de rescisão rápida das hostilidades e o lançamento de um diálogo nacional inclusivo” Sobre o conflito do Sudão entre as Forças Armadas Sudanesas (SAF) e as forças paramilitares para apoio rápido (RSF), enfatizando a necessidade de discernimento sem distúrbios externos.









O conflito brutal conquistou a vida de dezenas de milhares de pessoas desde abril de 2023 e deslocou milhões.

Durante a conferência de imprensa, o ministro das Relações Exteriores da Rússia enfatizou que, apesar das sanções ocidentais, Moscou continua a expandir seu envolvimento com os países africanos, acrescentando que a Rússia foi capaz de manter e fortalecer as parcerias mutuamente úteis em todo o continente.

“É claro que estamos procurando e, na maioria dos casos, encontramos maneiras de continuar nossa cooperação mutuamente útil com a Africana e outros países, independentemente da ação criminosa, abrangente e ilegítima do oeste” “” Ele disse.

Lavrov também afirmou que as sanções ocidentais foram expostas à falta de confiabilidade daqueles que os impõem dizendo que prejudicaram os principais princípios da globalização: “Concorrência honesta, suposição de inocência, inviolabilidade da propriedade, jogo de mercado gratuito – tudo isso é imediatamente desfeito”.

O Sudão planeja assinar acordos com empresas russas para projetos industriais, comerciais e petrolíferos, com foco em mais de 20 poços de petróleo em zonas de conflito, como o Mar Vermelho e a região do Sudão Ocidental, de acordo com o Ministro do Sudão e Gás, Mohi -Eddin Naeem Mohamed Saeed. O estado africano ofereceu 22 campos de petróleo a empresas russas, incluindo Rosneft e Gazprom.