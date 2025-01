Sugar Bowl deverá ser disputado conforme programado após ataque mortal de caminhão em Nova Orleans

Seguindo um Ataque de véspera de Ano Novo na Bourbon Street que deixou 10 mortosO superintendente do Departamento de Polícia de Nova Orleans indicou que as quartas de final do Sugar Bowl do Playoff de Futebol Americano Universitário de quarta-feira à noite entre Geórgia e Notre Dame no O Superdome continuará conforme planejado.

Anne Kirkpatrick disse que um homem dirigiu intencionalmente uma caminhonete contornando barricadas e colidiu com uma multidão na Bourbon Street, no bairro francês de Nova Orleans, por volta das 3h15, horário local, em 1º de janeiro, nas horas finais da véspera de Ano Novo. As autoridades disseram que 35 pessoas foram hospitalizadas. CBS News relata que o motorista está morto.

“Este homem estava tentando atropelar o máximo de pessoas que podia”, disse Kirkpatrick, segundo a CBS News, acrescentando que dois policiais foram atingidos por tiros, mas estavam em condições estáveis.

Partes da Bourbon Street foram fechadas, desde Canal Street até St. Anne, disse o FBI.

“Há muito o que aproveitar em Nova Orleans… garantindo que nossas estradas e o Superdome estejam seguros para o jogo hoje”, disse Kirkpatrick. “Tivemos este evento trágico e lamentamos novamente por todos em nossa comunidade, mas queremos que vocês continuem com o dia, apenas fiquem longe do Bourbon.”

O FBI disse na manhã de quarta-feira Ele estava investigando o incidente com vítimas em massa como um ato terrorista..

Kirkpatrick disse que o departamento de polícia trabalhará para garantir a segurança no Caesars Superdome, que fica a poucos passos do French Quarter. Em um comunicado, as autoridades do Sugar Bowl disseram que estavam em discussões contínuas com as autoridades nos níveis local, estadual e federal e que “comunicariam mais detalhes assim que estivessem disponíveis”.

“O Comitê do Sugar Bowl está arrasado pelos terríveis acontecimentos que ocorreram esta manhã”, disse Jeff Hundley, diretor executivo. “Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e suas famílias”.

O jogo está programado para começar às 20h45 horário do leste dos EUA.

Representante da Louisiana, Troy Carter disse a Brandon Marcello, do CBSSports.com, que acreditava que até que a cidade pudesse fornecer “segurança pública”, nada deveria ser decidido sobre o jogo.

“O jogo de futebol é importante, é um evento importante”, disse Carter. “As pessoas vieram de todo o país, mas nada é mais importante do que a segurança pública e garantir a proteção dos cidadãos e dos visitantes. Até que seja determinado que podemos conseguir isso, isso permanece uma incógnita.”

Carter disse que está em “comunicação constante” com a Casa Branca, a Segurança Interna, o gabinete do prefeito e as autoridades territoriais federais locais. Carter é membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo 2º distrito congressional da Louisiana.

A Universidade da Geórgia, que tem torcedores em Nova Orleans para o jogo do seu time de futebol americano no Sugar Bowl contra o Notre Dame, divulgou seu próprio comunicado nas redes sociais.

“Em resposta aos trágicos acontecimentos que ocorreram nas primeiras horas da manhã na Bourbon Street, em Nova Orleans, as autoridades locais estão pedindo a qualquer pessoa localizada nas áreas de Bourbon Street, Canal Street e St. Ann Street que se abriguem no local até novas indicações. são recebidos das autoridades locais através dos meios de comunicação da região.” diz o comunicado.

Cidades anfitriãs dos quartos-de-final do CFP reforçam segurança

À luz do ataque matinal em Nova Orleans, a polícia de Atlanta emitiu a seguinte declaração sobre o aumento das medidas de segurança antes do Peach Bowl (Texas vs. Estado do Arizona):

“Reconhecemos as preocupações levantadas após os acontecimentos desta manhã em Nova Orleans, LA. Antes do Peach Bowl, o Departamento de Polícia de Atlanta já havia implementado medidas de segurança aumentadas, incluindo o envio de policiais adicionais. À luz dos acontecimentos de hoje e como uma precaução adicional, unidades especializadas e pessoal adicional serão destacados para o centro da cidade e áreas centrais para garantir a segurança contínua dos residentes e visitantes.”

Além disso, as autoridades em Pasadena reforçaram a segurança para o Rose Parade e Rose Bowl de quarta-feira à tarde ao mais alto nível possível, disseram.